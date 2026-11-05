Nông dân Mũi Né 'bắt nhịp' với ngành du lịch

Du khách thích thú với trải nghiệm đổ bánh xèo

Biến nông trại thành nơi trải nghiệm

Nằm gần khu vực cầu Suối Tiên, Khu du lịch sinh thái Ba Tường Farm tại tổ dân phố 9, phường Mũi Né do anh Nguyễn Minh Tâm đầu tư, đang là không gian trải nghiệm được nhiều du khách, trường học lựa chọn làm điểm đến. Tận dụng lợi thế cảnh quan sẵn có, anh Tâm phát triển mô hình du lịch kết hợp nông nghiệp, trong đó các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực được đan xen với trải nghiệm sản xuất tại chỗ. Trong khuôn viên, những vườn thì là, dừa xiêm, hồ câu cá được bố trí hài hòa cùng khu ẩm thực phục vụ các món ăn đặc sản địa phương. Bên cạnh hoạt động sản xuất, nông trại còn tổ chức nhiều trải nghiệm dành cho du khách.

Đến đây, khách có thể tự tay trồng rau, thu hoạch dâu tằm, chăm sóc vật nuôi, câu cá, bắt vịt, tổ chức trò chơi dân gian, cắm trại hay lội suối giữa không gian thiên nhiên xanh mát. Những hoạt động gần gũi với đời sống nhà nông đã tạo sức hấp dẫn riêng, nhất là đối với các gia đình và học sinh muốn tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp.

Mở rộng sinh kế từ lợi thế nông nghiệp

Không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho du khách, mô hình du lịch nông nghiệp tại Mũi Né còn mở ra hướng kết nối các hộ sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn. Thay vì giới hạn hoạt động tham quan trong khuôn viên Ba Tường Farm, khi có nhu cầu, du khách được tổ chức đến tham quan cơ sở nuôi dông, bồ câu, gà dưới tán dừa của hộ anh Hai Hoàng và gia đình anh Nguyễn Văn Tánh, cách nông trại khoảng 3 km. Từ những chuồng trại, vườn nuôi vốn phục vụ sản xuất thường ngày, các hộ dân có thêm cơ hội giới thiệu quy trình chăn nuôi, sản phẩm và câu chuyện làm kinh tế của gia đình đến du khách.

Những hoạt động gần gũi với đời sống nhà nông đã tạo sức hấp dẫn riêng với du khách khi đến Mũi Né

Anh Nguyễn Văn Tánh cho biết: Trước đây, gia đình chủ yếu tập trung chăn nuôi, chăm sóc vật nuôi và tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ khi có các đoàn khách đến tham quan, anh nhận thấy hoạt động chăn nuôi có thể trở thành một trải nghiệm du lịch. Nhờ đó, gia đình có thêm cơ hội giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trực tiếp tại chỗ, góp phần đa dạng nguồn thu.

Để những mô hình này phát huy hiệu quả và có thêm nhiều hộ dân tham gia, Hội Nông dân phường Mũi Né đã chú trọng vận động, khuyến khích hội viên phát triển các ngành nghề dịch vụ, gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch cộng đồng. Ông Trần Chí Tạo - Chủ tịch Hội Nông dân phường Mũi Né cho biết: Địa phương hiện có trên 1.500 hội viên, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực ngư nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại và buôn bán nhỏ. Việc mở rộng các loại hình kinh tế gắn với du lịch được xác định là hướng đi nhằm tạo thêm sinh kế, giúp nhiều hộ dân cùng tham gia và hưởng lợi, thay vì nguồn thu chỉ tập trung tại một số điểm.

Du khách tham quan và trải nghiệm vườn dừa ở Mũi Né

Hiện trên địa bàn phường có 1 hợp tác xã chăn nuôi hữu cơ Thiện Nghiệp gồm 15 thành viên và 3 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao là dừa xiêm, dông cát và bồ câu. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục khai thác lợi thế nông nghiệp, kết nối sản phẩm đặc trưng với hoạt động du lịch, kéo dài hành trình khám phá của du khách.