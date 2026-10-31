Nông dân làng hoa Sa Đéc: Đa dạng hóa sản phẩm vụ hoa tết, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng

Ông Đặng Quang Giàu cho biết, mùa hoa tết năm nay nông dân trồng thêm nhiều giống hoa mới. Thực hiện: QUANG VINH - HUỲNH DU

Ghi nhận tại các nhà vườn, thời điểm này nông dân Sa Đéc đang tất bật chăm sóc các luống hoa. Năm nay, ngoài một số loại hoa truyền thống, nhiều hộ trồng hoa đã linh hoạt, trồng nhiều giống hoa mới với màu sắc, kiểu dáng đa dạng để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Trồng hoa trên mặt nước tại Sa Đéc, giúp nông dân tiết kiệm chi phí và công chăm sóc

Tại vườn hoa ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa Tân An, những giỏ cúc mâm xôi đang trong giai đoạn sinh trưởng được thường xuyên theo dõi, cắt tỉa, bón phân và điều chỉnh chế độ chăm sóc.

Năm nay, nông dân làng hoa Sa Đéc trồng thêm một số giống hoa mới với màu sắc đa dạng

Năm nay, ông Giàu tiếp tục trồng 30.000 giỏ hoa cúc mâm xôi, vạn thọ và một số loại hoa khác để phục vụ cho Tết Nguyên Đán. “Về số lượng thì không tăng so với năm ngoái, nhưng năm nay tôi thay đổi giống hoa để phù hợp với nhu cầu thị trường. Thay vì trồng cúc Hàn Quốc như mọi năm, tôi chuyển đổi khoảng một nửa sang trồng cúc mâm xôi Hà Lan, vì loại này đang được ưa chuộng”, ông Giàu cho hay.

Ước tính, làng hoa Sa Đéc hiện có hơn 2.000 chủng loại hoa các loại, cung cấp sản phẩm cho nhiều vùng trong cả nước. Riêng dịp Tết Nguyên Đán, người dân tập trung trồng các giống hoa có màu cam, đỏ rượu vang, đỏ xác pháo… phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

Dự kiến, năm nay làng hoa Sa Đéc tung ra thị trường trên 1,2 triệu giỏ hoa tết

Không chỉ chú trọng giống mới, người trồng hoa còn chủ động thay đổi phương thức sản xuất nhằm tiết giảm chi phí như phối trộn trấu, xơ dừa và phân bò thay thế một phần phân rơm...

Cúc mâm xôi được trồng với diện tích lớn ở Sa Đéc để phục vụ Tết Nguyên Đán

Theo người trồng hoa, khó nhất trong vụ Tết là điều chỉnh thời điểm để hoa nở đúng dịp. Nếu hoa nở sớm hoặc trễ so với thời điểm thị trường cần, nhà vườn đều có nguy cơ thua lỗ. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc, người dân phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh và tình hình sinh trưởng của từng loại hoa.

Ngoài cung cấp hoa cho thị trường, Sa Đéc còn là một trong những điểm du lịch thu hút du khách, nhất là dịp Tết

Theo UBND phường Sa Đéc, để bảo vệ diện tích hoa kiểng trong suốt vụ sản xuất, chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ nông dân chủ động gia cố nắp cống, hệ thống giao thông nội đồng, bảo đảm việc đi lại, vận chuyển vật tư và chăm sóc hoa thuận lợi.

Với sự chuẩn bị từ sớm, đa dạng giống hoa và chủ động tiết giảm chi phí, người trồng hoa Sa Đéc đang kỳ vọng một vụ Tết thuận lợi, để những giỏ hoa kịp khoe sắc, phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí của người dân.

Theo UBND phường Sa Đéc, địa phương hiện có 960 ha sản xuất hoa kiểng, với hơn 4.000 hộ tham gia. Hoa kiểng công trình chiếm khoảng 75% diện tích, phần còn lại là hoa tết. Năm nay, làng hoa Sa Đéc dự kiến cung ứng khoảng 1-1,2 triệu giỏ hoa tết các loại cho thị trường. Đây là một trong những vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, quyết định phần lớn thu nhập của nhiều hộ trồng hoa tại địa phương.