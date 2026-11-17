Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN&MT) - Ảnh: chinhphu.vn/Đỗ Hương

5 giải pháp trọng tâm của ngành nông nghiệp

Chiều ngày 17-11, tại Hà Nội, Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói" lần thứ 4 được tổ chức với chủ đề "Kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, cùng nông dân bước vào kỷ nguyên số".

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, ngành nông nghiệp đang bắt tay ngay vào việc triển khai Nghị quyết số 57 của Trung ương, coi đây là kim chỉ nam để thực hiện các định hướng chiến lược. Ngành đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống pháp lý quan trọng như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển đổi số và Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14-10-2025 hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp và nông dân đặc biệt quan tâm là việc triển khai các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặt câu hỏi tại Diễn đàn, bà Trần Thị Tuyết, nông dân tại tỉnh Thái Nguyên (đại diện mô hình trồng chè VietGAP), phản ánh rằng việc đầu tư khu công nghệ cao đòi hỏi nguồn lực lớn về đất đai, hạ tầng, công nghệ và vốn, do đó cần các cơ chế tháo gỡ vướng mắc cụ thể.

Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN&MT), cho biết Nghị định số 263/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý vượt trội với 5 nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, đẩy mạnh phân cấp phân quyền triệt để. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đề án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trước đây thuộc Bộ Nông nghiệp nay đã phân cấp toàn diện về cho UBND cấp tỉnh.

Thứ hai, tháo gỡ vướng mắc đất đai, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, bảo đảm quỹ đất sạch ngay từ khâu lập dự án, hạn chế tối đa việc thu hồi đất diện rộng và cho phép góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Thứ ba, ưu tiên hạ tầng và kết nối vùng, Nhà nước bố trí ngân sách đầu tư các hạng mục hạ tầng dùng chung, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và kết nối hạ tầng giao thông, điện, nước trọng điểm.

Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền từ UBND cấp tỉnh xuống trực tiếp Ban quản lý khu công nghệ cao, đổi mới phương thức phục vụ sang hướng dẫn pháp lý ngay từ đầu.

Thứ năm, chính sách hỗ trợ tài chính đột phá: Hỗ trợ tới 100% kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ và hoạt động chuyển giao công nghệ cao; hỗ trợ tối đa 100% chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng khoảng 8% cho nhà đầu tư.

Ông Lê Văn Thành, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ NN&MT) - Ảnh: chinhphu.vn/Đỗ Hương

Phát triển nông nghiệp phát thải thấp, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

Chiến lược phát triển nông nghiệp xanh không chỉ dừng lại ở công nghệ cao mà còn gắn liền với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, giảm phát thải và quản lý rủi ro thiên tai.

Ông Lê Văn Thành, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ NN&MT), khẳng định ngành nông nghiệp đang tập trung đột phá vào khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh. Mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm tài nguyên đất và nước, đồng thời đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ về giống, vật tư, vaccine và truy xuất nguồn gốc.

Đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, chị Võ Thị Ngọc Nữa, cán bộ Hội Nông dân tỉnh An Giang, đã bày tỏ lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño cường độ mạnh kéo dài gây hạn hán, xâm nhập mặn và đề nghị ngành nông nghiệp đưa ra các giải pháp cảnh báo sớm.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), thông tin: Bộ đã ban hành Quyết định số 3510/QĐ-BNNMT về Kịch bản hạn hán ứng phó El Niño chi tiết cho 6 vùng kinh tế - xã hội. Ngành nông nghiệp đang chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "bị động ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa", quản lý rủi ro thiên tai. Đặc biệt, Bộ đã chỉ đạo phát hành hai ứng dụng di động "Thời tiết Việt Nam" và "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai", kết hợp gửi tin nhắn cảnh báo diện rộng qua các nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone. Hệ thống cảnh báo sớm hiện cho phép phát tin cảnh báo lũ quét, lũ ống trước 3-6 giờ và cảnh báo thời tiết cực đoan trước 30 phút theo tọa độ thực tế.

Cùng chung định hướng giảm phát thải, ông Nguyễn Công Bắc, Nông dân Việt Nam xuất sắc, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Lộc Phát (Sơn La), đã nêu đề xuất tháo gỡ vướng mắc về cơ chế đấu nối, mua bán sản lượng điện dư thừa từ mô hình điện mặt trời mái nhà chuồng trại chăn nuôi.

Đại diện cơ quan chuyên môn, ông Bùi Đức Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ NN&MT), đánh giá cao hiệu quả kép của mô hình này và cho biết Cục đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để tích hợp các số liệu giảm phát thải khí nhà kính từ các trang trại vào Hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia, làm cơ sở thực tiễn để ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính và tín dụng carbon trong thời gian tới.

Để các chính sách nông nghiệp xanh đi vào cuộc sống, vai trò của người nông dân có ý nghĩa quyết định. Phát biểu kết luận tại các phiên thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: "Nông dân phải là chủ thể, là trung tâm của quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số".

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho biết, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang tập trung triển khai Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 16-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026-2030". Đồng thời, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đã được phê duyệt tăng nguồn vốn ngân sách Trung ương lên 2.000 tỷ đồng giai đoạn 2026–2030, nâng tổng nguồn vốn Quỹ đạt hơn 5.500 tỷ đồng để ưu tiên cho các hộ nông dân, hợp tác xã vay vốn đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết xanh.

Chuyển đổi sang nông nghiệp xanh không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo vệ môi trường mà còn là con đường duy nhất để nâng cao năng suất, chất lượng và thương hiệu nông sản Việt Nam. Với sự đồng hành sát sao của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội Nông dân Việt Nam, người nông dân Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ, hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo baochinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/nong-dan-la-chu-the-trung-tam-cua-qua-trinh-chuyen-doi-xanh-102261117172906444.htm