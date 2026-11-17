Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” chiều 17-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Đây là lần thứ 4 diễn đàn được tổ chức, nhằm tạo cơ hội để nông dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ông Trần Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Oai (TP Hà Nội) đặt vấn đề về những ưu tiên, đột phá của ngành nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn 2026-2030. Ông đề nghị làm rõ những thay đổi mà nông dân có thể kỳ vọng về điều kiện sản xuất, sinh kế và thu nhập.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Văn Thành, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mục tiêu mà bộ hướng tới là giúp nông dân tiếp cận thuận lợi hơn với đất đai, vốn, công nghệ và thị trường; giảm chi phí, rủi ro trong sản xuất. Đồng thời chuyển từ tư duy sản xuất theo sản lượng sang nâng cao giá trị, chất lượng, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường ổn định.

Nông dân Trần Thị Tuyết nêu câu hỏi. Ảnh: ANH THƠ

Liên quan phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bà Trần Thị Tuyết, nông dân Việt Nam xuất sắc ở tỉnh Thái Nguyên, đặt câu hỏi về giải pháp tháo gỡ khó khăn về quỹ đất, hạ tầng, thủ tục, vốn...

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường. Ảnh: ANH THƠ

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng phân cấp thẩm định, phê duyệt đề án khu nông nghiệp công nghệ cao về UBND cấp tỉnh, đẩy mạnh số hóa thủ tục. Địa phương cần rà soát quỹ đất, ưu tiên đầu tư hạ tầng dùng chung, xác định rõ nguồn vốn ngân sách, vốn xã hội hóa và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Từ thực tế hoạt động của HTX, ông Nguyễn Văn Dự, Chủ tịch HĐQT HTX Nam Cường, xã Yên Cường (tỉnh Ninh Bình), lo ngại năng lực thực hiện nhiệm vụ của cấp xã không đồng đều khi phân cấp thủ tục cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, cho biết, từ ngày 31-7-2026, thủ tục tiếp nhận và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được phân cấp về UBND cấp xã, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và bước đầu áp dụng mã định danh thửa đất.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật. Ảnh: ANH THƠ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng, phân cấp về cấp xã là phù hợp vì chính quyền cơ sở nắm sát thực tế vùng trồng. Tuy nhiên, những ngày đầu triển khai có thể phát sinh lúng túng, cần phản ánh kịp thời để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cảnh báo tình trạng đăng ký mã số không chính xác, cho mượn hoặc cho thuê mã số. Việc truy xuất nguồn gốc không chỉ dừng ở khả năng truy xuất mà phải bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Không ai giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói tốt bằng người dân”.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì diễn đàn. Ảnh: PHÚC HẬU

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, hội đang hình thành các tổ nông dân số tại địa phương. Việc hướng dẫn cho nông dân cần theo cách cầm tay chỉ việc, bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản khi sử dụng điện thoại thông minh.

Tuy nhiên ông Lương Quốc Đoàn đánh giá, bán hàng trên sàn thương mại điện tử vẫn gặp nhiều khó khăn do sản phẩm nông nghiệp có tính mùa vụ, sản lượng không ổn định, chi phí sàn và vận chuyển cao. Vì vậy, chuyển đổi số cần gắn với khả năng tổ chức sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Bùi Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: ANH THƠ

Cũng tại diễn đàn, ông Bùi Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đề xuất về bồi thường, sử dụng đất nông nghiệp trong dự thảo nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, nhất là nông dân. Tuy nhiên, đây mới là nội dung đề xuất, chưa phải quy định đã có hiệu lực.