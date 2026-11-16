Nông dân Khe Hùm phát triển chăn nuôi hàng hóa

Hình thành những trang trại hàng hóa

Trong câu chuyện phát triển chăn nuôi ở Khe Hùm, anh Bàn Văn Xếp là một trong những hộ đi đầu. Từng có thời gian làm việc tại các trang trại chăn nuôi ở Phú Thọ, Bắc Ninh, anh tích lũy được kinh nghiệm về quy trình chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh vật nuôi.

Năm 2024, trở về quê, anh quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng khu chuồng trại rộng trên 400 m², phát triển chăn nuôi tập trung. Hiện, trang trại duy trì khoảng 200 con lợn thịt và 30 con lợn nái.

Những lứa lợn đầu tiên xuất chuồng đem lại kết quả khả quan: lứa 75 con, gia đình thu lãi gần 100 triệu đồng; 300 con lứa tiếp theo, lợi nhuận đạt trên 300 triệu đồng.

Anh Bàn Văn Xếp chia sẻ: “Với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, khi có chính sách hỗ trợ của tỉnh, tôi đã đầu tư chăn nuôi quy mô lớn”.

Cũng lựa chọn chăn nuôi lợn làm hướng phát triển kinh tế, từ năm 2025, anh Triệu Văn Tưởng - Bí thư Chi đoàn thôn đã đầu tư khoảng 500 triệu đồng xây dựng chuồng trại, duy trì đàn 15 con lợn nái. Năm trước, trang trại của gia đình xuất bán khoảng 20 tấn lợn hơi.

“Nuôi lợn nái giúp gia đình chủ động nguồn con giống. Bên cạnh đó, việc có các hộ cùng nghề thường xuyên trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi cũng giúp chúng tôi tự tin hơn trong sản xuất” - anh Triệu Văn Tưởng cho biết.

Ông Bàn Văn Báo - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ chăn nuôi nghề nghiệp thôn Khe Hùm: "Từ những mô hình tiên phong, đến nay, thôn đã có 36 hộ chăn nuôi theo quy mô trang trại; trung bình mỗi trang trại xuất chuồng từ 20 - 40 tấn lợn hơi mỗi năm".

Toàn thôn hiện đang duy trì khoảng 3.000 con lợn thịt và 600 con lợn nái. Hiệu quả từ chăn nuôi giúp đời sống của người dân được nâng lên, các phong trào ở địa phương từ đó cũng phát triển.

Chính sách tiếp sức, tổ chức hội đồng hành

Sự phát triển của các trang trại chăn nuôi ở Khe Hùm trước hết là kết quả tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân. Bên cạnh đó, sự tiếp sức từ các chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất, đặc biệt là Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp đã tạo thêm điều kiện để các hộ đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi.

Trên cơ sở nghị quyết, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Lợi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách đến cơ sở; phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm điều kiện, quy trình và thực hiện thủ tục thụ hưởng.

Tại Khe Hùm, có 10 hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng từ chính sách này. Dù số tiền không lớn so với quy mô trang trại, nhưng đồng vốn đã góp phần giảm bớt khó khăn ban đầu, tạo thêm động lực để các hộ phát triển sản xuất.

Bà Lương Thị Xông - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Lợi cho biết: “Cùng với tuyên truyền, vận động hội viên phát triển sản xuất, hội chú trọng hướng dẫn thành lập tổ hội nông dân nghề nghiệp, tập hợp những hộ cùng lĩnh vực sản xuất để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế”.

Từ định hướng đó, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn thôn Khe Hùm được thành lập với 16 thành viên. Thông qua tổ hội, các hộ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh, chia sẻ thông tin về con giống, giá cả và thị trường tiêu thụ. Đây cũng là bước chuyển từ hỗ trợ từng hộ riêng lẻ sang tập hợp, liên kết những người cùng ngành nghề, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả sản xuất.

Là đại lý cấp 1 cung cấp thức ăn chăn nuôi, mỗi năm đại lý của anh Nguyễn Hoài Sơn cung ứng trên 1.000 tấn cám cho các trang trại trong thôn. Anh Sơn cho biết, nguồn hàng được nhập trực tiếp từ công ty, bảo đảm chất lượng; các hộ chăn nuôi có thể thanh toán sau khi xuất bán lợn. Cách thức cung ứng này góp phần hỗ trợ người dân chủ động nguồn thức ăn, giảm áp lực vốn trong quá trình sản xuất.

Quy mô chăn nuôi ngày càng mở rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với Khe Hùm. Khi số lượng đàn vật nuôi lớn, nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và biến động giá cả đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất.

Vì vậy, bên cạnh tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ các trang trại trong những năm tiếp theo, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phát huy vai trò của tổ hội nghề nghiệp trong kết nối, chia sẻ thông tin và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Từ thực tiễn ở Khe Hùm cho thấy, khi chủ trương, chính sách được cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tổ chức hội phát huy vai trò tập hợp, đồng hành và người dân chủ động đổi mới tư duy sản xuất, nguồn lực trong Nhân dân, đặc biệt tại vùng khó khăn sẽ được khơi dậy, tạo động lực phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới.