Nông dân khẩn trương khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Nông dân thôn Lê Xá, xã Yên Trường chăm sóc diện tích trồng ớt sau mưa lớn.

• Tại xã Yên Trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước tại những chân ruộng còn ngập; dựng lại cây trồng bị đổ ngã, vun gốc, chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho cây sau mưa.

Đối với những diện tích cây trồng bị ảnh hưởng nặng, bà con tiến hành đánh giá cụ thể để có phương án khắc phục, gieo trồng bổ sung.

Cùng với sự chủ động của người dân, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp các thôn và ngành chuyên môn của xã Yên Trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng, chủ động phòng trừ sâu bệnh có thể phát sinh sau mưa; đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp tiêu úng, chăm sóc cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế.

Nông dân thôn Phù Hưng, xã Yên Trường tưới kích rễ, chăm sóc cho ruộng ớt.

Vụ đông năm 2026-2027, xã Yên Trường có tổng diện tích gieo trồng 750ha trở lên. Việc khẩn trương xuống đồng sau mưa không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại, phục hồi diện tích cây trồng bị ảnh hưởng mà còn thể hiện tinh thần chủ động, cần cù của bà con nông dân Yên Trường, quyết tâm chăm sóc tốt cây trồng vụ đông, bảo đảm năng suất, hiệu quả sản xuất và góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2026.

Ngày 21/9, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ nông dân xã Triệu Sơn thu hoạch lúa.

• Tại xã Triệu Sơn, ngay khi nước lũ rút, thời tiết thuận lợi, các lực lượng được huy động xuống đồng, hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa.

Đợt cao điểm được địa phương duy trì đến khi hoàn thành thu hoạch toàn bộ diện tích lúa đã chín, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ thành quả sản xuất của người dân.

Vụ mùa năm 2026, xã Triệu Sơn gieo cấy 1.951ha lúa. Đến nay, khoảng 450ha lúa đã chín, trong đó người dân đã thu hoạch được hơn 100ha. Xã chỉ đạo các thôn ưu tiên thu hoạch những diện tích bị ngập úng, có nguy cơ đổ ngã và hỗ trợ các hộ neo đơn, hộ thiếu nhân lực.

Cùng với lực lượng hỗ trợ, xã huy động 15 máy gặt đập liên hợp và phương tiện vận chuyển. Những diện tích máy móc khó tiếp cận được tổ chức thu hoạch thủ công, vận chuyển lúa đến nơi cao ráo để phơi, sấy, bảo quản.