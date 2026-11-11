Nông dân Hội An Tây hối hả chăm quất đón Tết

Nông dân phường Hội An Tây tất bật chăm sóc vụ quất Tết. Ảnh: NGỌC QUỐC

Phường Hội An Tây được xem là thủ phủ quất cảnh của thành phố Đà Nẵng. Dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết, không khí lao động tại đây đã rôm rả với kỳ vọng về một vụ quất trúng mùa, được giá.

Nhộn nhịp trên cánh đồng quất

Những ngày này, ông Nguyễn Thiện Nhân (tổ dân phố Bến Trễ) tất bật chăm sóc gần 1.000 chậu quất đủ kích cỡ trên diện tích 2.000m² với tổng vốn đầu tư hơn 450 triệu đồng.

Ông Nhân cho biết, thời gian qua vườn cây phát triển tốt, song thời tiết nắng nóng ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng. Quất là loại cây ưa nước để nuôi quả chín, nhưng nắng nóng làm tăng tốc độ thoát hơi nước qua lá, khiến rễ không kịp hút và vận chuyển đủ nước nuôi thân. Do thiếu nước trong giai đoạn tạo múi, quả quất năm nay nhỏ hơn so với mọi năm.

Theo ông Nhân, dù chi phí phân bón và nhân công tăng cao, người dân vẫn linh hoạt đưa ra mức giá bán phù hợp. Những chậu quất phát triển tốt, dáng đẹp chỉ nhích giá nhẹ; các chậu còn lại vẫn duy trì mức ổn định. Hiện tại, chậu quất giá thấp nhất tại vườn của ông là 500.000 đồng, trong khi các chậu lớn có thế đẹp đạt khoảng 4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (tổ dân phố Bến Trễ) đầu tư trồng gần 1.000 chậu quất cảnh cho vụ Tết 2027. Ảnh: NGỌC QUỐC

Cách đó không xa, vườn quất của ông Nguyễn Viết Ninh (tổ dân phố Bầu Ốc) cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan.

Vụ này, gia đình ông Ninh đầu tư 400 chậu quất, gồm nhiều cây cỡ lớn cao trên 3m. Nắm rõ đặc tính ưa nước của cây quất, ông đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm giữ độ ẩm tối ưu và giảm bớt chi phí nhân công.

Vườn quất của gia đình ông Nguyễn Viết Ninh (bên phải). Ảnh: NGỌC QUỐC

Ông tuân thủ nghiêm ngặt phương châm “nhất nước, nhì phân, tam chuyên cần” khi chăm sóc từng chậu cảnh. Nhờ kỹ thuật vững vàng, đến nay 80% số cây trong vườn của ông đã được thương lái đặt mua. Giá bán dao động từ 500.000 đồng đối với chậu nhỏ nhất đến gần 15 triệu đồng cho các cây đại thế độc.

Đồng hành cùng nông dân

Ông Nguyễn Hoan (tổ dân phố Bàu Ốc) hiện trồng 800 chậu quất truyền thống cùng 50.000 gốc quất mini. Nhờ chủ động lắp đặt hệ thống tưới tự động, vườn cây của ông luôn giữ được sắc xanh mượt mà, giúp thương lái tin tưởng đặt mua sớm đến 70% số lượng.

Theo ông Hoan, để sở hữu chậu quất ưng ý, khâu chọn giống từ đầu mùa phải thật chuẩn xác, cành tán cân đối thì cây mới phát triển vững vàng suốt cả năm.

Từ tháng 4 âm lịch, nông dân tập trung hoàn thiện bộ tán và cành. Đến tháng 5, nông dân bắt đầu dùng thuốc kích thích và tăng phân bón để hoa nở. Tháng 6, hoa bắt đầu đậu thành trái quất nhỏ bằng hạt tiêu. Trong quá trình này, người trồng đặc biệt chú trọng nguồn nước tưới phải sạch và tưới thường xuyên để cây phát triển đúng tiến độ.

“Với 20 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi thấy vào dịp Tết, thị hiếu khách hàng thường chuộng cây vừa nhiều quả to đẹp, vừa điểm thêm lộc non và nụ hoa chớm nở đúng ngày mùng Một. Nghề này ngoài kỹ thuật giỏi, người trồng còn phải biết lắng nghe nhịp điệu thời tiết để nâng niu từng gốc quất đến ngày xuất vườn. Có như vậy, sản phẩm mới được giá và thu hút đông đảo khách hàng”, ông Hoan nói.

Ông Nguyễn Hoan (tổ dân phố Bàu Ốc) tưới nước cho vườn quất Tết. Ảnh: NGỌC QUỐC

Theo thống kê, các hộ nông dân phường Hội An Tây đang tập trung chăm sóc hơn 111.200 gốc quất cho dịp Tết Nguyên đán 2027.

Hiện nay, người dân chủ động thay đổi phương thức canh tác, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm vi sinh. Việc cắt giảm thuốc bảo vệ thực vật không chỉ bảo vệ môi trường chung mà còn đảm bảo sức khỏe cho chính người sản xuất.

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến kích thước quả quất. Ảnh: NGỌC QUỐC

Ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội An Tây cho biết, nhằm hỗ trợ hội viên vụ quất Tết, hội đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc phù hợp.

Địa phương làm cầu nối giúp hội viên vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất; đồng thời triển khai chương trình mua phân bón trả chậm giúp giảm bớt áp lực chi phí đầu tư ban đầu. Đặc biệt, các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn đã được hội tặng cây quất giống để canh tác.

“Dù nền nhiệt cao khiến trái quất nhỏ hơn năm trước, nhưng nhìn chung vườn cây vẫn phát triển ổn định nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng của người dân. Hy vọng thời tiết thời gian tới tiếp tục thuận lợi để người trồng quất bán buôn trôi chảy, đón một mùa Tết ấm no, trọn vẹn”, ông Hùng chia sẻ.

[VIDEO] - Lãnh đạo Hội Nông dân phường Hội An Tây chia sẻ về công tác hỗ trợ nông dân trồng quất trên địa bàn: