Nông dân Hoa Kỳ muốn chứng thực hiệu quả trước khi đầu tư vào công nghệ nông nghiệp

Theo khảo sát do tạp chí Progressive Farmer thực hiện với 258 nông dân đăng ký theo dõi ấn phẩm này, gần một nửa số người trả lời tự nhận mình thuộc nhóm người theo sau nhanh

Theo khảo sát do tạp chí Progressive Farmer thực hiện với 258 nông dân đăng ký theo dõi ấn phẩm này, gần một nửa số người trả lời tự nhận mình thuộc nhóm người theo sau nhanh, tức chỉ đầu tư vào công nghệ mới sau khi đã thấy kết quả rõ ràng từ các trang trại khác. 32% số nông dân được hỏi cho biết họ chờ đến khi công nghệ được sử dụng rộng rãi mới bắt đầu áp dụng, trong khi chỉ 12% thường xuyên là người đầu tiên thử nghiệm công cụ hoặc hệ thống mới. Một tỷ lệ nhỏ hơn, 7%, cho biết họ né tránh mọi thay đổi trừ khi thực sự cần thiết.

Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh các công nghệ như máy kéo tự hành, trí tuệ nhân tạo, hệ thống phun thuốc chính xác, thiết bị dẫn đường tiên tiến và công cụ quản lý dựa trên dữ liệu ngày càng được quảng bá là có thể giúp trang trại tăng năng suất và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, kết quả cho thấy phần lớn nông dân không vội vàng xếp hàng đầu để thử nghiệm những công nghệ này. Progressive Farmer cho biết mục tiêu khảo sát là tìm hiểu thói quen tiếp nhận công nghệ, nguồn thông tin nông dân tin tưởng, các rào cản và quy trình ra quyết định đầu tư.

Kết quả chung cho thấy nông dân là những người áp dụng công nghệ theo hướng thực dụng, đòi hỏi lợi nhuận đã được chứng minh, khả năng tương thích với hoạt động sản xuất hiện có, và tránh những công nghệ làm phức tạp thêm công việc mà không mang lại giá trị rõ ràng.

Ông Jeff Olson - nông dân tại thị trấn Mount Pleasant, bang Iowa, chỉ chấp nhận những công nghệ giải quyết được vấn đề cụ thể hoặc cải thiện năng suất, như hệ thống định vị GPS, máy gieo hạt điện tử

Trường hợp ông Jeff Olson, nông dân tại thị trấn Mount Pleasant, bang Iowa, minh họa rõ xu hướng này. Sau nhiều thập kỷ cân nhắc chi phí và quản lý rủi ro, ông Olson chỉ chấp nhận những công nghệ giải quyết được vấn đề cụ thể hoặc cải thiện năng suất, như hệ thống định vị GPS, máy gieo hạt điện tử và bộ điều khiển từng đoạn trên máy phun thuốc. Ông vẫn giữ thái độ hoài nghi với những công nghệ làm tăng độ phức tạp mà không đem lại giá trị rõ ràng.

Một khảo sát toàn cầu của hãng tư vấn McKinsey với 5.500 nông dân tại 9 quốc gia cho thấy 70% người được hỏi kỳ vọng lợi nhuận sẽ ổn định hoặc tăng trong thời gian tới

Xu hướng thận trọng của nông dân Hoa Kỳ cũng tương đồng với các khảo sát quốc tế gần đây. Một khảo sát toàn cầu của hãng tư vấn McKinsey với 5.500 nông dân tại 9 quốc gia cho thấy 70% người được hỏi kỳ vọng lợi nhuận sẽ ổn định hoặc tăng trong thời gian tới, tạo tâm lý lạc quan thận trọng đối với việc áp dụng công nghệ mới. Khoảng 50% nông dân trong khảo sát này đã thực hiện mua sắm trực tuyến cho ít nhất một loại sản phẩm phục vụ sản xuất, dù 60% vẫn coi tiền mặt là phương thức thanh toán chính.

Các chuyên gia trong ngành nhận định rằng để công nghệ nông nghiệp được áp dụng rộng rãi hơn, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp cần chứng minh được hiệu quả thực tế trên đồng ruộng, đồng thời đảm bảo tính đơn giản, dễ sử dụng và mức chi phí phù hợp với quy mô sản xuất của từng trang trại.