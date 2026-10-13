Nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống giống, chăm sóc rau vụ tết
Còn gần 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhưng bà con nông dân Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống giống, chăm sóc rau màu, chủ động nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm.
Để vụ rau phục vụ Tết Nguyên đán đạt hiệu quả, chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân cần tuân thủ đúng khung thời vụ, lựa chọn các loại giống phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường. Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, sử dụng phân bón hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rau màu. Ngành chuyên môn cũng sẽ tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân chủ động trong sản xuất, bảo đảm nguồn cung rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Bà Phạm Thị Thanh Duyên – Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-dan-ha-tinh-tat-bat-xuong-giong-cham-soc-rau-vu-tet-post318695.html