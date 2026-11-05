Nông dân Hà Nội tăng thu nhập nhờ sản xuất lúa VietGAP

Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế

Mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm được triển khai tại thôn Liên Hà 2 và Hợp tác xã Đào Thục - Thụy Lâm với quy mô 200ha và 227 hộ nông dân tham gia. Do mục tiêu gắn với tiêu thụ nên các giống lúa được chọn đều có chất lượng cao gồm TBR225 ở vụ xuân và nếp cái hoa vàng ở vụ mùa.

Mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Thư Lâm. Ảnh: Hồng Sinh

Phó Giám đốc Hợp tác xã Đào Thục - Thụy Lâm (xã Thư Lâm) Phạm Thị Huyên chia sẻ, các hộ tham gia mô hình được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ đầy đủ và kịp thời 50% chi phí giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đạt tiêu chuẩn về chất lượng, chủng loại và số lượng.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất VietGAP, sản xuất hữu cơ và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn; thường xuyên cử cán bộ xuống đồng cùng kiểm tra, đưa ra khuyến cáo chăm sóc, dự báo và phòng trừ sâu bệnh.

Còn theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thư Lâm Nguyễn Việt Hùng, mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm đã mang lại hiệu quả thực sự cho địa phương thông qua nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng thu nhập cho nông dân. Ngoài giá trị kinh tế, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo số liệu hạch toán Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, năng suất trong mô hình giống lúa TBR225 vụ xuân đạt 64-70 tạ/ha; Nếp cái hoa vàng vụ mùa đạt 44-45 tạ/ha, cao hơn sản xuất đại trà cùng giống từ 2-2,5 tạ/ha. Lợi nhuận của trong mô hình từ giống TBR225 đạt khoảng 16,89 triệu đồng/ha/vụ, tăng 5,25 triệu đồng; Nếp cái hoa vàng dự kiến đạt 40,6 triệu đồng/ha/vụ, tăng 10,2 triệu đồng so với sản xuất đại trà.

Mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Thư Lâm. Ảnh: Hồng Sinh

Đáng ghi nhận, mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tạo ra sản phẩm an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc nên được doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn. Hiệu quả kinh tế của mô hình cao hơn 4.312.000 đồng/ha/vụ, tương đương mức tăng khoảng 15-20% so với phương thức sản xuất thông thường trên cùng một giống lúa.

Mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm vụ mùa 2026 tại xã Thư Lâm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Sinh

Ngoài lợi ích về kinh tế, mô hình còn góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng nhờ giảm thiểu rủi ro trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đây cũng là tiền đề để xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ ổn định, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài.

Hình thành thêm những vùng lúa hàng hóa chất lượng cao

Để mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Thư Lâm được nhân rộng bền vững trong tương lai, Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (Trung tâm Khuyến nông Hà Nội) Trần Văn Nam đề nghị: Địa phương và các hợp tác xã tiếp tục tăng cường hướng dẫn, giám sát kỹ thuật, khắc phục hạn chế trong ghi chép nhật ký sản xuất, củng cố sự liên kết với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, ổn định đầu ra.

Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định phát triển sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao, an toàn, VietGAP và hữu cơ là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nông sản chất lượng cao của người dân Thủ đô. Đồng thời, việc xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng mô hình sản xuất lúa VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật, nhất là việc ghi chép nhật ký sản xuất; đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp để xây dựng các chuỗi liên kết ổn định, nâng cao giá trị hạt gạo Thủ đô. Mặt khác, Sở cũng vào cuộc từng bước tháo gỡ những khó khăn về liên kết thị trường và tổ chức sản xuất.

Việc mở rộng sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm không chỉ giúp nâng cao giá trị hạt gạo Thủ đô mà còn tạo động lực để thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững. Mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần xây dựng những vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng để Hà Nội nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại, có sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, diện tích gieo trồng lúa của Hà Nội đạt 149.524ha/năm, năng suất bình quân đạt 61,3 tạ/ha. Diện tích sử dụng các giống lúa chất lượng cao chiếm gần 80% tổng diện tích gieo trồng với nhiều giống như: J02, TBR225, VRN20, Đài thơm 8, HD11, TĐ25, Nếp cái hoa vàng...

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.