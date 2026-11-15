Nông dân Hà Nội liên kết nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

Hội thi có sự tham gia của gần 300 hội viên nông dân tiêu biểu đến từ 6 đội thi của Hội Nông dân từ các xã: Thạch Thất, Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, Hạ Bằng và Hưng Đạo. Với chủ đề xuyên suốt về liên kết, hợp tác và nâng tầm giá trị nông sản, các đội cùng trải qua ba phần thi: “Nông sản Thủ đô – Kết nối giá trị”, “Nhà nông thông thái” và “Liên kết nhà nông – Cùng nhau phát triển”.

Màn tranh tài sôi nổi của các đội thi tìm hiểu kiến thức. Ảnh: Bình Minh

Mở đầu là phần thi “Nông sản Thủ đô – Kết nối giá trị”, đưa khán giả đến với những sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương. Qua cách giới thiệu sinh động, các đội đã làm nổi bật yêu cầu nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Thông điệp sản xuất nông nghiệp xanh được lan toả tại hội thi. Ảnh: Bình Minh

Tiếp nối là phần thi “Nhà nông thông thái”, nơi kiến thức và bản lĩnh của các đội được thử thách qua 10 câu hỏi. Những nội dung liên quan đến Luật Hợp tác xã năm 2023, kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và sản xuất nông nghiệp xanh. Màn tranh tài này đòi hỏi các đội phải chủ động cập nhật kiến thức, nắm bắt chủ trương, chính sách và xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại.

Các tiết mục truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát triển kinh tế tập thể. Ảnh: Bình Minh

Với phần thi “Liên kết nhà nông – Cùng nhau phát triển”, bằng hình thức sân khấu hóa, mỗi đội lựa chọn một câu chuyện gần gũi với đời sống sản xuất để truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát triển kinh tế tập thể. Thông qua những tình huống đời thường, cách thể hiện sáng tạo, các đội đã gửi gắm thông điệp thiết thực: Liên kết không chỉ giúp người nông dân chia sẻ khó khăn, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn tạo sức mạnh tập thể, mở ra cơ hội phát triển bền vững.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo xã Quốc Oai trao giải cho các đội thi. Ảnh: Bình Minh

Chung cuộc, Hội Nông dân xã Quốc Oai đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về 2 đội Hôi Nông dân xa Hưng Đạo và Hội Nông dân xã Kiều Phú; 3 đơn vị đồng giải Ba gồm: Hội Nông dân xã Phú Cát, Hội Nông dân xã Hạ Bằng và Hội Nông dân xã Thạch Thất.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trường Văn Nhung cho biết: Hội thi là hình thức tuyên truyền, phố biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Luật Hợp tác xã năm 2023; Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Đây cũng là sân chơi bổ ích để cán bộ, hội viên, nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng; phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; là nơi những người nông dân giới thiệu thành quả lao động, quảng bá sản phẩm thế mạnh địa phương và thể hiện tư duy phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Qua đó, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụxây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.