Nông dân giảm rủi ro, tăng thu nhập nhờ chăn nuôi gà có liên kết tiêu thụ

Nhiều lợi ích

Qua công tác rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã lựa chọn được 27 hộ tham gia mô hình chăn nuôi gia cầm thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ, quy mô 76.000 con gà Mía lai tại 5 xã (Phúc Sơn, Trần Phú, Vật Lại, Phúc Thọ, Kiều Phú).

Tham gia mô hình, các hộ được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ con giống, chế phẩm sinh học, thức ăn hỗn hợp. Cán bộ khuyến nông thành phố cùng cán bộ xã thường xuyên kiểm tra tình hình chăn nuôi, hướng dẫn các hộ thực hiện quy trình chăm sóc, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh cũng như theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển, ghi chép nhật ký sản xuất.

Ông Lương Chí Nguyện, ở xã Trần Phú, là hộ nuôi 2.000 con gà chia sẻ: “Với sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi gia cầm khi nắm chắc kỹ thuật lựa chọn con giống có nguồn gốc, sử dụng thức ăn bảo đảm chất lượng, thực hiện quy trình chăm sóc, phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại và ghi chép nhật ký sản xuất. Đặc biệt, việc theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật và hạch toán kinh tế đã giúp tôi quan tâm hơn đến hiệu quả đầu tư, kiểm soát chi phí, thay vì chỉ chú trọng đến số lượng vật nuôi”.

Mô hình chăn nuôi gia cầm thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Trần Phú. Ảnh: Đặng Sáng

Mô hình chăn nuôi gia cầm thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Trần Phú. Ảnh: Đặng Sáng

Còn theo đánh giá của ông Kiều Minh Khuê, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú, việc Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ 50% chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi và chế phẩm sinh học là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp người dân giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời tiếp cận quy trình chăn nuôi an toàn, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mô hình chăn nuôi gia cầm thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Kiều Phú. Ảnh: Minh Giang

Mô hình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm trình diễn để các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã tham quan, học tập và nhân rộng. Qua đó, thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trên địa bàn xã Kiều Phú.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, sau hơn 4 tháng nuôi, các đàn gà tại 5 xã thực hiện mô hình sinh trưởng, phát triển đồng đều, thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi. Công tác chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh được các hộ thực hiện tương đối tốt; không phát sinh dịch bệnh, tỷ lệ sống đạt trung bình 96%. Đến thời điểm nghiệm thu (cuối tháng 10-2026), trọng lượng gà bình quân đạt từ 1,7-1,8 kg/con, lông óng mượt, chân vàng, mào đỏ tươi - đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Về hiệu quả kinh tế, theo hạch toán ước tính đạt lợi nhuận khoảng 30-40 triệu đồng/1.000 con, cao hơn khoảng 10-15% so với phương thức chăn nuôi truyền thống.

Thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Hoàng Kim Vũ đánh giá: “Cái được lớn nhất là trong quá trình thực hiện việc sử dụng chế phẩm sinh học theo hướng dẫn kỹ thuật đã hỗ trợ người dân cải thiện rõ rệt điều kiện vệ sinh môi trường chăn nuôi, cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, việc kết nối tiêu thụ cũng tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người chăn nuôi”.

Mô hình cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan khuyến nông, chính quyền địa phương và các hộ chăn nuôi trong tổ chức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm. Kết quả triển khai là cơ sở thực tiễn để Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương thức tổ chức các mô hình khuyến nông trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm trong thời gian tới.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, việc đẩy mạnh xây dựng mô hình khuyến nông chăn nuôi gia cầm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm giúp hình thành nhiều vùng nguyên liệu chất lượng tốt, cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 25-10-2022 về hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố. Kết quả thực hiện của chiến lược này nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất chăn nuôi an toàn, hiệu quả lâu dài, mang lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi.

Đáng chú ý, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tham mưu thành phố có cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi xây dựng trang trại theo hướng khép kín.

Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết, gắn các cơ sở giết mổ với các hộ chăn nuôi quy mô lớn, tạo quy trình đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cũng như xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu. Mặt khác, thành phố cũng chú trọng chế biến sâu các sản phẩm từ động vật, bảo đảm quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần đưa ngành chăn nuôi Hà Nội phát triển bền vững.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.