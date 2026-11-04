Nông dân Gia Lai phấn khởi vào vụ thu hoạch khi cà phê được giá

Người dân Gia Lai thu hoạch cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip: Nông dân Gia Lai thu hoạch cà phê. Thực hiện: HỮU PHÚC

Gia Lai hiện có khoảng 107.400 ha cà phê, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây của tỉnh. Nhiều nông dân cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, giá cà phê cao nên bà con mạnh dạn đầu tư chăm sóc, nhờ đó cà phê cho năng suất ổn định.

Nông dân kéo bạt để thu dọn quả sau khi hái. Ảnh: HỮU PHÚC

Hiện cà phê tươi được thu mua với giá từ 16.000-18.000 đồng/kg. Dù giá giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng vẫn được đánh giá là khá tốt, giúp nông dân có lợi nhuận ổn định.

Nông dân thu gom cà phê vừa hái. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại các vườn cà phê ở phường Thống Nhất và xã Biển Hồ, những chùm quả chín đỏ trĩu cành. Nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hái. Trên các khu rẫy, người dân trải bạt dưới gốc cây để tuốt lấy quả chín, lá được loại bỏ, quả cà phê được đóng bao rồi chuyển ra khỏi vườn.

Những quả cà phê chín mọng. Ảnh: HỮU PHÚC

Đang thu hoạch cà phê trên diện tích khoảng 1,1ha, ông Nguyễn Văn Điệp (xã Biển Hồ) cho biết, gia đình ước tính thu được khoảng 30 tấn cà phê tươi, tăng khoảng 1 tấn so với năm ngoái. Năng suất tăng, giá cà phê duy trì ở mức khá nên kỳ vọng có thêm nguồn thu.

Nông dân đóng bao cà phê trước khi chở về nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Cùng với hoạt động thu hái, công việc phơi cà phê cũng được người dân khẩn trương chuẩn bị. Dọc các tuyến đường qua phường Thống Nhất và xã Biển Hồ, nhiều hộ tận dụng sân nhà, khuôn viên vườn để phơi cà phê. Một số hộ còn san gạt các khu đất trống, chuẩn bị mặt bằng phục vụ việc phơi cà phê sau thu hoạch.

Nông dân dọn lá để thu gom quả. Ảnh: HỮU PHÚC

Vụ thu hoạch dự kiến kéo dài đến tháng 12. Để bảo đảm chất lượng cà phê và bảo vệ tài sản mùa thu hái, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chú trọng thu hái đảm bảo tỷ lệ quả chín, chủ động các biện pháp bảo quản, phòng ngừa mất trộm cà phê tại vườn và khu vực phơi.

Cây cà phê trĩu quả. Ảnh: HỮU PHÚC

Quả chín mọng. Ảnh: HỮU PHÚC

Năm nay, cà phê cho năng suất cao, giá tốt, giúp nông dân thu nhập cao. Ảnh: HỮU PHÚC