Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân trồng mít ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp bọc trái để đạt chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, tỉnh Đồng Tháp xác định người nông dân chuyên nghiệp là lực lượng tiên phong kiến tạo mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp trao đổi: Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai chuyên đề “Xây dựng người nông dân chuyên nghiệp” nhằm nâng cao năng lực chủ thể của người nông dân, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và nâng cao năng lực hội nhập.

Sau 8 năm triển khai thực hiện (2018 – 2026), chuyên đề đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; hình thành nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò của người nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Mô hình sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Các mô hình nông dân tiêu biểu tiếp tục được hình thành và nhân rộng, thể hiện rõ vai trò tiên phong của người nông dân trong đổi mới tư duy sản xuất và phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng cao đã được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như mô hình trồng xoài cát Hòa Lộc tại xã An Hữu, mô hình trồng xoài tại Cao Lãnh, mô hình trồng thanh long tại xã Tân Thuận Bình, trồng bưởi da xanh ở phường Mỹ Phong, mô hình trồng nhãn tại Châu Thành… đạt các chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị nông sản và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thực, Giám đốc Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho biết, Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc hiện quản lý khoảng 50 ha vùng trồng, sản lượng thu hoạch hằng năm dao động từ 600-700 tấn, có năm đạt gần 1.000 tấn. Các xã viên thực hiện quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP để bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường tiêu thụ.

Hợp tác xã duy trì liên kết tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc thông qua hệ thống siêu thị Mega, đồng thời đang xúc tiến kết nối trở lại với một doanh nghiệp Nhật Bản sau thời gian gián đoạn. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường Nhật Bản, hợp tác xã định hướng tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ trong sơ chế, chế biến và bảo quản, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch.

Phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, có vùng chuyên canh bưởi da xanh với khoảng 385 ha bưởi da xanh, sản lượng 6.160 tấn/năm, cùng khoảng 1.500 hộ tham gia sản xuất. Phường có Hợp tác xã Mỹ Phong với 124 thành viên, Hội quán nông dân Mỹ Phú với 23 thành viên, Tổ hợp tác Bưởi da xanh Bình Thành - Bình Lợi với 42 thành viên góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trái bưởi da xanh.

Xã viên HTX Xoài cát Hòa Lộc ở xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, bao trái xoài để đạt chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Vùng bưởi da xanh Mỹ Phong hiện đã được cấp 5 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc với quy mô 200 hộ, diện tích 103,85 ha cùng 1 mã số vùng trồng phục vụ thị trường nội địa.

Sản phẩm bưởi da xanh đã từng bước tham gia thị trường xuất khẩu, đặc biệt ngày 14/4/2026, Hội quán nông dân Mỹ Phú đã tổ chức xuất khẩu thành công lô hàng 01 tấn bưởi da xanh sang thị trường Úc, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Đầm, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, có 0,6 ha bưởi da xanh đạt chuẩn xuất khẩu phấn khởi cho biết: Các hội viên trong hội quán rất phấn khởi vì giá trị trái bưởi tăng gấp nhiều lần sau khi xuất khẩu sang Úc. Để trái bưởi da xanh đạt chuẩn xuất khẩu thì người trồng cần phải sản xuất theo quy trình như áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, bón phân hữu cơ để đảm bảo sản phẩm trái bưởi đạt các tiêu chuẩn theo yêu cầu của đối tác.

Ông Huỳnh Văn Hiếu, Chủ nhiệm Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: Nhằm đảm bảo trái bưởi da xanh tiếp tục được xuất khẩu sang Úc cũng như các nước khác, Ban Chủ nhiệm Hội quán kết hợp với Hội Nông dân xã Mỹ Phong vận động các hội viên cần tuân thủ nghiêm nhặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng cường sử dụng phân vi sinh, phân hữu cơ để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường tiêu thụ.

Các hội viên của Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú đang tăng cường thay đổi công tác ghi chép nhật ký sản xuất từ thực hiện thủ công sang ứng dụng nhật ký điện tử và các nền tảng số trong quản lý sản xuất để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Phát triển kinh tế số nông nghiệp

Hướng dẫn bọc trái mít để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp: Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu: Ứng dụng 26 hệ thống giám sát sâu rầy thông minh tại các vùng trọng điểm sản xuất lúa bằng công nghệ và vùng cây ăn trái trong theo dõi côn trùng vào bẫy đèn…

Việc ứng dụng khoa học – công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số trong nông nghiệp có bước phát triển rõ nét. Nổi bật là mô hình “Cánh đồng không dấu chân” sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) trong sản xuất; áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng tem QR code và sử dụng ứng dụng (App) của Hội Nông dân trong quản lý, kết nối và tiêu thụ sản phẩm.

Nằm ở phía Tây của tỉnh Đồng Tháp, xã Mỹ An Hưng cùng các xã lân cận đã phát triển vùng chuyên canh khoai môn với diện tích khoảng 1.400-1.500 ha với sản hàng năm đạt khoảng 25.000-30.000 tấn. Hiện nay, trên địa bàn xã Mỹ An Hưng có 1.000 ha khoai môn sản xuất theo hướng an toàn cùng 108 ha khoai môn được chứng nhận VietGAP với 6 mã số vùng trồng khoai môn. Toàn xã có 2 Tổ hợp tác và 2 Hội quán chuyên canh tác khoai môn với 140 thành viên, canh tác trên 327 ha.

Nhằm định hướng quy hoạch các vùng sản xuất tập trung cho sản lượng hàng hóa lớn, tập hợp nông dân và liên kết theo mô hình chuỗi giá trị, xã An Mỹ Hưng đã được tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng vùng nguyên liệu khoai môn với tổng kinh phí 37 tỷ đồng. Thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, vùng nguyên liệu có diện tích 126 ha có hệ thống đường giao thông, điện, thủy lợi gồm các trạm bơm, cống tự động được điều khiển qua app.

Theo ông Lê Minh Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp, vùng nguyên liệu được trang bị hệ thống cảm biến giám sát các thông số môi trường (như nhiệt độ, độ ẩm, PH…) giúp người dân thuận lợi trong kiểm soát được dịch bệnh, chăm sóc cây khoai môn đạt năng suất cao. Qua đó, góp phần giúp chuyển đổi mô hình từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông sản bền vững.

Tại xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh là một trong điểm sáng về ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác rau màu cũng như tích cực xúc tiến thương mại để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã.

Vườn xoài của HTX Xoài cát Hòa Lộc ở xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp áp dụng kỹ thuật tưới phun để tiết kiệm nước. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: Hợp tác xã hiện có 10 ha rau theo tiêu chuẩn VietGAP và diện tích liên kết với bên ngoài khoảng 15 ha rau an toàn. Sản lượng rau hàng năm của hợp tác xã khoảng 2.000 tấn cung cấp cho các siêu thị và các bếp ăn trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho người dân với giá sàn cao hơn thị trường khoảng 20-30%.

Quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP được các xã viên tuân thủ nghiêm nhặt nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt là nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm rau thương phẩm. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đầu tư các máy móc đóng gói tự động để đảm bảo chất lượng rau an toàn khi đến tay người tiêu dùng.

Thạc sĩ Lưu Thanh Mỹ, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp trao đổi: Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã định hướng mở rộng quy hoạch vùng sản xuất rau theo hướng an toàn để đảm bảo nguyên liệu cho thị trường. Đồng thời, sẽ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân áp dụng để sản xuất rau an toàn, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để người dân cung cấp rau an toàn cho hợp tác xã, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Hồng Phượng, thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, từng bước hình thành lớp nông dân mới có tri thức, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, hội nhập và bền vững. Toàn tỉnh có 120.963 hội viên đăng ký, trong đó 48.852 nông dân được công nhận danh hiệu “Người nông dân chuyên nghiệp”, khẳng định sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực của các mô hình trong thực tiễn.

Nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Người nông dân chuyên nghiệp” tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy Đồng Tháp về xây dựng đội ngũ nông dân Đồng Tháp phát triển toàn diện, văn minh, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy kinh tế và năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế số, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu. Xây dựng đội ngũ “Người nông dân chuyên nghiệp” gắn với chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.