Việc làm chủ công nghệ đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Lâm Đồng nâng cao hiệu quả sản xuất và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững.

Nhiều nông dân DTTS chủ động tiếp cận, ứng dụng và từng bước làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ mới

Một ngày làm việc ở vườn dâu tây của ông Lơ Mu Ha Hang, nông dân người Cil ở xã Lạc Dương nay đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Hơn 1 năm qua, kể từ khi chuyển sang trồng dâu tây trên giá thể trong nhà kính, ông đã giảm đáng kể công sức chăm sóc.

Các khâu tưới nước, châm phân, phun thuốc đều được tự động hóa, giúp kiểm soát chính xác lượng nước và dinh dưỡng cung cấp cho cây, duy trì điều kiện sinh trưởng ổn định, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Ông Lơ Mu Ha Hang kiểm tra, chăm sóc vườn dâu tây trồng trên giá thể trong nhà kính

Để có được phương thức sản xuất hiện đại như hôm nay là cả một hành trình dài mạnh dạn thay đổi tư duy và kiên trì tìm tòi, học hỏi của ông Ha Hang. Gần 20 năm trước, giữa những nương đồi cà phê trải dài ở xã Lạc Dương, ông Ha Hang đã gây bất ngờ khi quyết định chuyển đổi một phần diện tích cà phê sang trồng hoa trong nhà kính.

Thời điểm ấy, việc đầu tư hàng trăm triệu đồng cho một mô hình sản xuất còn khá xa lạ với đồng bào DTTS là quyết định không ít rủi ro. Thế nhưng, với suy nghĩ phải tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập, ông mạnh dạn xây dựng hơn 2 sào nhà kính đầu tiên, bắt đầu hành trình chuyển đổi sản xuất của gia đình. Đến nay, trong tổng số 8 ha đất sản xuất, ông đã dành hơn 4 ha phát triển các loại rau, hoa chất lượng cao trong nhà kính.

Ông Lơ Mu Ha Hang chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa trong nhà kính

Điều đáng ghi nhận là những kỹ thuật sản xuất từng được xem là phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, nay đã được nông dân người Cil này tiếp cận, làm chủ và vận hành thành thạo.

Muốn phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phải mạnh dạn tiếp cận, học hỏi và làm chủ công nghệ. Có như vậy mới nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo ra giá trị cao hơn. Ông Lơ Mu Ha Hang, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Gia đình ông K’Long Ha Đinh cũng là một điển hình về sự chủ động tiếp cận, nắm bắt kỹ thuật canh tác mới ở xã Lạc Dương. Trên diện tích 4 sào chuyên canh hoa cúc, ông Ha Đinh không chỉ đầu tư hệ thống nhà kính hiện đại mà còn chủ động ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào từng khâu sản xuất.

Ông K’Long Ha Đinh kiểm tra, vận hành hệ thống tưới phun tự động trong nhà kính

Hệ thống tưới phun tự động được vận hành linh hoạt, lượng nước và dinh dưỡng được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Nhờ nắm vững kỹ thuật, ông Ha Đinh ngày càng chủ động trong sản xuất, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, đồng thời nâng cao chất lượng hoa thương phẩm.

Lúc đầu chuyển đổi cũng khó khăn lắm vì mình chưa quen kỹ thuật, vốn đầu tư cũng lớn. Nhưng mình nghĩ nếu không mạnh dạn thay đổi thì kinh tế sẽ mãi khó khăn. Vì vậy tôi quyết tâm làm, vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm. Ông K’Long Ha Đinh, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Những câu chuyện sản xuất của nông dân DTTS ở Lạc Dương cho thấy, chuyển đổi sang nông nghiệp công nghệ cao đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân: từ trông chờ vào tự nhiên sang chủ động kiểm soát quy trình, từ sản xuất nhỏ lẻ theo kinh nghiệm sang ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao giá trị trên cùng một diện tích đất.

Sức trẻ mở lối cho nông nghiệp hiện đại

Tại xã D’ran, một thế hệ nông dân trẻ Churu cũng đang mang đến luồng sinh khí mới cho nông nghiệp địa phương bằng tư duy năng động và cách làm sáng tạo.

Mô hình trồng ớt chuông trong nhà kính của chị Touneh Ân, nông dân xã D’ran, được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất

Chị Touneh Ân tốt nghiệp ngành Y dược tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thay vì lựa chọn công việc đúng chuyên môn, chị quyết định trở về D’ran nối tiếp nghề nông của gia đình. Nhưng với lợi thế của một người trẻ được tiếp cận nhiều kiến thức mới, chị không muốn sản xuất theo phương thức truyền thống.

Năm 2025, chị mạnh dạn vay mượn hơn 1 tỷ đồng để đầu tư 6 sào nhà kính chuyên canh ớt chuông. Đây là khoản đầu tư không nhỏ đối với một nông dân trẻ khởi nghiệp. Những ngày đầu, việc tiếp cận quy trình chăm sóc, điều chỉnh dinh dưỡng, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà kính đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, thay vì e ngại trước những kỹ thuật mới, chị chủ động tìm hiểu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất hiệu quả để từng bước hoàn thiện quy trình canh tác.

Chị Touneh Ân chủ động vận hành hệ thống tưới nước, châm phân tự động trong nhà kính

Mới đây, chị tiếp tục mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống trồng ớt chuông trên giá thể, với diện tích 2 sào nhà kính. Đây là phương thức canh tác hiện đại, giúp kiểm soát tốt hơn môi trường sinh trưởng, lượng nước và dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng. Đặc biệt, hệ thống tưới và châm phân bón tự động được kết nối với điện thoại thông minh, cho phép chị theo dõi, điều chỉnh quá trình chăm sóc từ xa.

Thông qua điện thoại thông minh, chị Touneh Ân có thể dễ dàng theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh hệ thống tưới nước, châm phân bón tự động, bảo đảm quá trình chăm sóc cây trồng diễn ra chính xác, hiệu quả

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn nâng cao tính đồng đều của sản phẩm, kéo dài thời gian thu hoạch và khai thác hiệu quả diện tích sản xuất. Nhờ chủ động áp dụng kỹ thuật mới, mô hình sản xuất của gia đình chị hiện mang lại nguồn thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Thanh niên có thể chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng có sức trẻ, sự nhanh nhạy với công nghệ mới. Quan trọng là mình không ngại thử sức, không sợ thất bại và kiên trì phát triển mô hình sản xuất hiện đại. Chị Touneh Ân, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng

Cũng với tinh thần dám nghĩ, dám làm như chị Touneh Ân, tại xã D’ran hiện đã có thêm nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao do những nông dân trẻ người Churu đầu tư, phát triển. Điểm chung ở thế hệ nông dân này là sự chủ động trong tiếp cận tri thức và làm chủ kỹ thuật sản xuất mới và tính toán hiệu quả kinh tế để lựa chọn hướng sản xuất phù hợp.

Nhiều nông dân trẻ người Churu ở xã D'ran đang mạnh dạn phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Định hướng, kết nối để công nghệ lan tỏa trong buôn làng

Thực tế cho thấy, việc đồng bào DTTS mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ cao đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế ở các địa phương. Tuy nhiên, để những mô hình hiệu quả tiếp tục được nhân rộng, bên cạnh sự chủ động của người dân, vai trò định hướng, hỗ trợ của chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng.

Nông dân Lâm Đồng từng bước làm chủ công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất

Theo ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, địa phương xác định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, trong đó tập trung phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một diện tích canh tác.

"Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận và làm chủ quy trình sản xuất mới. Qua đó, phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản xuất đạt 460 triệu đồng/ha, từng bước nâng cao đời sống người dân", ông Huân cho biết thêm.

Nông sản công nghệ cao của đồng bào DTTS xã Lạc Dương ngày càng nâng cao chất lượng và giá trị

Tại xã D’ran, với hơn 2.200 ha sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp thông minh đạt 1.400 ha, địa phương xác định việc tăng cường tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và kết nối thị trường sẽ giúp người dân, nhất là đồng bào DTTS có thêm điều kiện mở rộng mô hình sản xuất hiệu quả.

Địa phương sẽ tập trung định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, khuyến khích nông dân đầu tư xây dựng nhà kính, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất rau an toàn, rau sạch đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Trương Quang Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã D’ran

Bức tranh sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bào DTTS Lâm Đồng đang mang một diện mạo mới, với những nhà kính hiện đại, hệ thống tưới tự động và những người nông dân thành thạo vận hành các thiết bị, ứng dụng công nghệ và làm chủ công nghệ, mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất.

Từ đó, những tiềm năng, lợi thế của buôn làng được khai thác hiệu quả hơn, tạo nền tảng để nâng cao thu nhập và hướng tới cuộc sống ngày càng no ấm, phát triển.