Nông dân Đô Lương đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống

Hỗ trợ phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Thực tiễn hoạt động của Hội Nông dân xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại địa bàn dân cư cho thấy, muốn tập hợp được hội viên, cán bộ Hội phải gần dân, hiểu những khó khăn của dân và cùng bà con tìm cách tháo gỡ. Từ hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, chăm lo hộ nghèo đến bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu phát huy vai trò chủ thể của nông dân, để bà con có thêm điều kiện vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Vừa tháo gỡ khó khăn vừa xây dựng niềm tin

Sau khi sắp xếp địa bàn dân cư, số xóm của xã Đô Lương giảm từ 49 xuống còn 22. Quy mô địa bàn thay đổi kéo theo không ít khó khăn trong tổ chức hoạt động Hội. Số lượng hội viên ở mỗi chi hội tăng lên, hội viên từ các xóm cũ cần thời gian để gắn kết, trong khi việc duy trì sinh hoạt, quản lý nguồn vốn và triển khai phong trào thi đua cũng đòi hỏi cách làm phù hợp hơn.

Trong giai đoạn đầu, một số cán bộ chi hội còn lúng túng trước những yêu cầu mới. Nếu không kịp thời tháo gỡ, việc tổ chức lại địa bàn có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, khiến mối liên hệ giữa Hội với hội viên không còn được duy trì thường xuyên như trước.

Trước thực tế đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã xác định phải chủ động nắm tình hình từ cơ sở, không trông chờ vào báo cáo. Các ủy viên Ban Chấp hành được phân công phụ trách từng cụm xóm, trực tiếp tham dự sinh hoạt chi hội, gặp gỡ hội viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Hội Nông dân xã xác định phải chủ động nắm tình hình từ cơ sở

Cùng với đó, Hội lựa chọn những chi hội trưởng, chi hội phó có uy tín, trách nhiệm và kinh nghiệm từ các xóm cũ làm nòng cốt trong tổ chức mới. Việc bố trí cán bộ không chỉ nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt mà còn góp phần tạo sự đồng thuận, hạn chế tâm lý cục bộ, giữ gìn tinh thần đoàn kết trong hội viên.

Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, nội dung sinh hoạt chi hội từng bước được đổi mới. Thay vì chỉ phổ biến văn bản, triển khai phong trào theo kế hoạch, cán bộ Hội dành nhiều thời gian trao đổi về chuyện làm ăn, nguồn vốn, kỹ thuật sản xuất và những khó khăn trong đời sống. Những vấn đề sát sườn ấy cũng là điều hội viên quan tâm nhất.

Trải qua quá trình công tác, đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Chủ tịch HND xã Đô Lương cho rằng: “Qua thực tiễn công tác, tôi càng nhận ra rằng, muốn vận động nông dân, trước hết cán bộ Hội phải hiểu điều bà con đang cần và chứng minh bằng những việc làm cụ thể. Người dân có thể nghe cán bộ phổ biến chủ trương, nhưng để tin và làm theo, họ cần thấy hiệu quả ngay trong cuộc sống của mình”.

“Tôi vẫn nhớ những ngày đầu vận động đưa nông sản địa phương lên sàn thương mại điện tử. Với nhiều hội viên, việc chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung giới thiệu hay thực hiện các thao tác bán hàng trực tuyến còn khá xa lạ. Không ít người băn khoăn liệu bán hàng qua mạng có tìm được khách hay không, rồi việc giao hàng, thanh toán sẽ thực hiện thế nào.

Sát sao với hội viên từ những việc nhỏ nhất

Để bà con mạnh dạn thử sức, tôi đã trực tiếp đến nhà anh Công ở xóm Thị trấn 3, hướng dẫn cách chụp ảnh quả cam, lựa chọn hình ảnh phù hợp và viết phần giới thiệu sản phẩm sao cho rõ ràng, chân thực. Từng thao tác được thực hiện ngay trên điện thoại, có chỗ nào chưa hiểu thì làm lại, hướng dẫn lại”, …cho biết thêm.

Khi đơn hàng đầu tiên được xác nhận, niềm vui của anh Công cũng là niềm vui của người làm công tác Hội. Một đơn hàng có thể chưa tạo ra thay đổi lớn về thu nhập, nhưng đã giúp người nông dân có thêm niềm tin rằng sản phẩm của mình có thể tiếp cận khách hàng bằng một cách thức mới.

Từ đó có thể nhìn nhận, công tác Hội muốn đạt hiệu quả phải bắt đầu từ những việc cụ thể, vừa sức và phù hợp với nhu cầu của hội viên. Không phải phong trào nào cũng có thể thành công ngay, nhưng nếu cán bộ kiên trì đồng hành, giải thích rõ ràng và cùng bà con tháo gỡ từng khó khăn, sự thay đổi sẽ dần hình thành. Đó cũng là cách đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống từ cơ sở.

Ban Thường vụ hội Nông dân xã Đô Lương trao mô hình sinh kế cho hội viên

Trao điểm tựa, tạo sinh kế cho hội viên khó khăn

Việc hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững luôn được Hội Nông dân xã Đô Lương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Vì lẽ đó, trong mọi hoạt động Hội, người nông dân luôn là chủ thể, trung tâm. Điều này được thể hiện rõ nét qua chủ trương, chính sách hỗ trợ.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội phối hợp tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ đạt 79 tỷ đồng; cung ứng 178 tấn phân bón trả chậm và tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho 650 lượt hội viên. Những hoạt động này góp phần giúp nông dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.

Đáng chú ý, Hội không dừng lại ở việc hỗ trợ vốn hay cung cấp vật tư mà chú trọng hướng dẫn hội viên tổ chức sản xuất, chăm sóc vật nuôi và phòng ngừa rủi ro. Mô hình nuôi dê thương phẩm kết hợp sinh sản triển khai từ tháng 4/2026 tại xóm Đặng Sơn 1 là một ví dụ.

Qua nắm bắt tình hình, Hội nhận thấy hai hộ hội viên nghèo có quỹ đất và điều kiện chăn nuôi nhưng thiếu vốn đầu tư. Từ đó, mô hình được triển khai với 26 con dê giống, chia đều cho hai hộ, mỗi hộ 13 con, cùng 2.800 kg thức ăn hỗn hợp để hỗ trợ giai đoạn đầu.

Đến thăm gia đình ông Lê Đắc Thành, 1 trong 2 hộ tham gia mô hình, có thể thấy gia đình đã dành sự quan tâm đáng kể cho việc chăm sóc đàn dê. Chuồng trại được bố trí gọn gàng, bảo đảm thông thoáng và vệ sinh. Sau 5 tháng nuôi, đàn dê phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống đạt 100%; một số con bắt đầu bước vào giai đoạn sinh sản.

Ông Thành chia sẻ: Trước đây, điều khiến gia đình e ngại nhất khi phát triển chăn nuôi là thiếu vốn và chưa nắm chắc kỹ thuật. Nếu chỉ được hỗ trợ con giống mà không có người hướng dẫn, nguy cơ thua lỗ vẫn luôn hiện hữu. Với mô hình lần này, ngoài con giống và thức ăn, gia đình còn được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cách chăm sóc, phối trộn thức ăn và phòng, chống dịch bệnh.

“Có người hướng dẫn cụ thể, mình cũng yên tâm hơn. Thấy đàn dê phát triển tốt, gia đình có thêm động lực để chăm sóc, cố gắng làm ăn, từng bước thoát nghèo”, ông Thành bộc bạch.

Ban Thường vụ hội Nông dân xã Đô Lương phối hợp trao hỗ trợ mô hình kinh tế cho hội viên Lê Đắc Thành

Theo dự kiến, từ năm thứ hai, mô hình có thể mang lại thu nhập khoảng 50–60 triệu đồng mỗi năm cho mỗi hộ. Đây là mức thu nhập kỳ vọng, còn hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng sinh sản của đàn dê, chi phí chăm sóc và thị trường tiêu thụ. Dù vậy, mô hình đã mở ra hướng phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện của các hộ tham gia.

Điều đáng nói là thông qua quá trình triển khai, người dân không chỉ được hỗ trợ về vật chất mà còn có thêm kiến thức, kinh nghiệm và sự tự tin để chủ động tổ chức sản xuất. Đó cũng là cách Hội chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang đồng hành lâu dài, giúp hội viên từng bước tạo dựng sinh kế bền vững.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn luôn là việc làm được Hội Nông dân xã Đô Lương quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, từ các nguồn lực vận động và sự chung tay của cộng đồng, Hội đã hỗ trợ 4 hộ hội viên nghèo và 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở kiên cố, với hơn 15.000 viên gạch, trị giá tương đương 30 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ khó khăn khác.

Đằng sau những phần hỗ trợ ấy là những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Chị Nguyễn Thị Hải ở xóm Đặng Sơn 2 là một trường hợp như vậy. Chồng mất sớm vì bạo bệnh, một mình chị xoay xở nuôi 2 con nhỏ. Cuộc sống dựa vào những công việc thuê mướn bấp bênh, trong khi căn nhà cũ đã xuống cấp, khiến gánh nặng mưu sinh càng thêm chồng chất.

Ban Thường vụ hội Nông dân xã Đô Lương trao hỗ trợ“Viên gạch nghĩa tình” cho hội viên

Nắm được hoàn cảnh của gia đình, Hội đã vận động hỗ trợ vật liệu xây dựng để chị có điều kiện làm lại nhà ở, đồng thời trao cặp lợn giống giúp tạo sinh kế. Với một gia đình còn nhiều thiếu thốn, sự hỗ trợ ấy không chỉ có giá trị về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để người mẹ đơn thân cố gắng vươn lên.

Giờ đây, gia đình chị đã có chỗ ở vững chãi hơn, đàn lợn trở thành nguồn tích lũy cho những dự định tiếp theo, các con có điều kiện học hành ổn định. Khó khăn vẫn còn, nhưng chị đã có thêm điểm tựa để từng bước cải thiện cuộc sống.

Đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người nông dân

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp, từ tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đến quảng bá và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, với một bộ phận hội viên, nhất là người lớn tuổi, việc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh vẫn còn là trở ngại.

Thực tế triển khai Nền tảng số Nông dân Việt Nam tại cơ sở cho thấy, không phải ai cũng sẵn sàng tiếp cận công nghệ ngay từ đầu. Có người lo ngại thông tin cá nhân bị lộ, có người chưa quen thao tác trên điện thoại, cũng có người cho rằng những tiện ích này không thực sự cần thiết với công việc đồng áng hằng ngày.

Trường hợp anh Nguyễn Văn Hùng, một nông dân lâu năm ở địa phương, là ví dụ. Ban đầu, anh còn e ngại việc sử dụng các ứng dụng số như VNeID và dịch vụ công trực tuyến, cho rằng công nghệ phù hợp với người trẻ hơn. Với chiếc điện thoại chủ yếu dùng để nghe gọi, anh chưa có thói quen tìm kiếm thông tin hay giải quyết công việc qua mạng.

Thay vì chỉ tuyên truyền trong các buổi họp, các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng đã đến tận nhà, hướng dẫn anh từng thao tác từ sử dụng điện thoại, quét mã QR đến tra cứu thông tin. Những nội dung khó được giải thích bằng cách đơn giản, gắn với nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Sau một thời gian làm quen, anh Hùng đã có thể tự thực hiện một số thao tác trên điện thoại và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà khi dịch vụ cho phép. Từ chỗ e ngại, anh dần nhận ra công nghệ có thể giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Hội Nông dân xã Đô Lương tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong Nông dân

Câu chuyện ấy cho thấy chuyển đổi số ở nông thôn không chỉ là đưa ứng dụng đến với người dân mà còn là giúp họ biết cách sử dụng và thấy được lợi ích cụ thể. Với Hội Nông dân, nhiệm vụ này đòi hỏi sự kiên trì, hướng dẫn phù hợp với từng nhóm hội viên và duy trì hỗ trợ sau tập huấn.

Cùng với các dịch vụ công, việc hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số cũng cần được chú trọng. Bởi khi biết sử dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường, người nông dân sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị nông sản, từng bước thích ứng với phương thức sản xuất, kinh doanh mới.

Từ đó có thể khẳng định: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh không phải là câu chuyện của riêng cán bộ Hội. Sức mạnh ấy phải được tạo nên từ sự tham gia chủ động của hội viên, từ những mô hình sản xuất có hiệu quả, những phong trào xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự đồng thuận của người dân trong các công việc chung. Các hoạt động đó nhằm mục đích hướng đến “để nông dân thực sự là chủ thể”.

Khi nông dân được lắng nghe, được hỗ trợ đúng lúc và có điều kiện phát huy khả năng của mình, họ sẽ chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp cho cộng đồng. Khi đó, tổ chức Hội không chỉ là nơi tập hợp hội viên mà còn thực sự trở thành cầu nối giữa chủ trương, chính sách với đời sống.

Đó cũng là hướng đi mà Hội Nông dân xã Đô Lương tiếp tục kiên trì: lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng cho mọi hoạt động. Từ những việc làm cụ thể ở từng chi hội, từng gia đình, chủ trương của Đảng sẽ có điều kiện đi sâu vào cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Đô Lương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.