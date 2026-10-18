Nông dân Điện Biên lan tỏa lối sống xanh

Mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện được cấp hội nông dân Điện Biên triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh. Tại địa bàn phường Điện Biên Phủ, tổ dân phố Phạm Văn Đồng được lựa chọn xây dựng mô hình điểm, bước đầu thu hút sự tham gia của gần 30 thành viên.

Bà Phạm Thị Mai, chủ nhiệm mô hình “Sử dụng năng lượng hiệu quả” tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Điện Biên Phủ tuyên truyền lợi ích của việc tiết kiệm điện tới hội viên.

Sau sáp nhập, tổ dân phố Phạm Văn Đồng có khoảng 300 hộ dân, trong đó gần 100 hộ kinh doanh, buôn bán. Nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và kinh doanh tương đối lớn, vì vậy việc thực hành tiết kiệm điện có ý nghĩa thiết thực đối với kinh tế của mỗi gia đình. Hiện tổ dân phố có 3 hộ lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ nhu cầu sử dụng điện và kinh doanh, như gia đình ông Nguyễn Đức Thịnh và ông Phạm Đình Chính…

Bà Phạm Thị Mai, chủ nhiệm mô hình chia sẻ: “Bước đầu triển khai mô hình và vận động các hộ ký cam kết sử dụng điện tiết kiệm, chúng tôi nhận thấy nội dung này thiết thực, gắn trực tiếp với sinh hoạt hàng ngày nên hội viên tích cực hưởng ứng. Trong năm nay, chúng tôi phấn đấu tuyên truyền, vận động 80% hộ kinh doanh tham gia mô hình, đồng thời tiếp tục mở rộng số hộ thực hiện trong những năm tiếp theo”.

Hội viên nông dân tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Điện Biên Phủ chủ động điều chỉnh giờ nấu ăn, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm.

Mô hình “Sử dụng năng lượng hiệu quả” tại bản Nà Tấu, xã Nà Tấu đã thu hút hơn 160 hội viên nông dân và người dân tham gia. Để duy trì hoạt động, bản thành lập tổ quản lý gồm 5 thành viên là trưởng bản, chi hội trưởng Chi hội Nông dân, trưởng ban Công tác Mặt trận, thôn đội trưởng và tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở. Với sự tham gia của những người trực tiếp nắm bắt tình hình địa bàn, việc tuyên truyền, vận động người dân thực hành tiết kiệm điện được triển khai gắn với sinh hoạt thường ngày của từng gia đình.

Phấn khởi khi hoạt động tiết kiệm năng lượng được các hộ đã ký cam kết thực hiện rất trách nhiệm, anh Quàng Văn Kim, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bản Nà Tấu, cho biết mô hình là hoạt động thiết thực, giúp chủ trương tiết kiệm điện đến gần hơn với người dân. Thông qua tuyên truyền, các hộ hình thành thói quen tắt thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm, lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng và sử dụng điện phù hợp với nhu cầu thực tế. Những thay đổi này giúp các gia đình giảm chi phí sinh hoạt, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng tài nguyên.

Ông Lò Văn Tận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nà Tấu cho biết, địa phương khuyến khích người dân phát huy tinh thần chung sức, góp phần lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại những đoạn đường tối, khuất, giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn. Trước đó, gần 100 bóng đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt tại hầu hết các bản thuộc xã Nà Tấu cũ.

Từ những việc làm cụ thể, Hội Nông dân xã tiếp tục lồng ghép nội dung tiết kiệm điện với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn văn minh. Qua đó, tiết kiệm điện không còn là việc làm riêng của từng hộ mà dần trở thành ý thức chung, được nhắc nhở và thực hiện trong cộng đồng.

Câu lạc bộ “Hội Nông dân bảo vệ môi trường” xã Nà Bủng ra mắt tại bản Ham Xoong 1 gồm 30 thành viên. Ảnh: C.T.V

Song song với mô hình tiết kiệm điện, câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” tạo không khí thi đua sôi nổi tại nhiều nơi. Các xã Mường Pồn, Nà Bủng, Tủa Thàng, Mường Nhé, Nậm Kè, Búng Lao, Na Sang và Nà Tấu… đã triển khai hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa bàn, thu hút hội viên tham gia vệ sinh đường thôn, bản, thu gom rác thải, trồng hoa, chỉnh trang khu dân cư…

Hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác thải được hội viên nông dân và người dân bản Đoàn Kết, xã Mường Nhé tích cực hưởng ứng. Ảnh: C.T.V

Tại bản Co Đứa, xã Na Sang, 35 hội viên câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” cùng người dân đã tổng vệ sinh đường nội bản, thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Các thành viên tuyên truyền, vận động hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, bố trí chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường sống.

Ông Quàng Văn Du, thành viên câu lạc bộ cho biết, trước đây, sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, một số người dân vứt vỏ bao bì ngay tại ruộng. Khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, ông hiểu rõ hơn tác hại của việc làm này và cam kết thu gom, bỏ đúng nơi quy định, đồng thời nhắc nhở các hộ xung quanh cùng thực hiện.

Sự thay đổi ấy cho thấy sức lan tỏa của việc bảo vệ môi trường trong mỗi cộng đồng dân cư. Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với du lịch cộng đồng” thôn Huổi Thanh 1, xã Nậm Kè thành lập với 30 thành viên. Đây là một trong các điểm được xã Nậm Kè định hướng phát triển du lịch cộng đồng, do đó việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân cũng như khả năng thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm. Thông qua câu lạc bộ, hội viên được vận động thu gom, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, bảo vệ nguồn nước và đất sản xuất. Việc xây dựng tuyến đường nông dân tự quản về môi trường được chú trọng, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, nâng cao ý thức của cộng đồng trong gìn giữ những điều kiện cần thiết để Huổi Thanh 1 phát triển du lịch.

Đường vào bản Pọng, xã Nà Tấu được các hội viên nông dân vệ sinh sạch sẽ.

Tại bản Pọng, xã Nà Tấu, câu lạc bộ “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” bước đầu thu hút 160 thành viên. Ban Chủ nhiệm gồm 7 cán bộ chủ chốt của bản được kiện toàn để tổ chức, duy trì hoạt động. Các thành viên tích cực vệ sinh đường nội bản, thu gom rác thải, chăm sóc và củng cố tuyến đường hoa, góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường có mối liên hệ chặt chẽ trong mục tiêu xây dựng đời sống xanh, bền vững. Khi hai nội dung được triển khai đồng bộ, người dân có thêm điều kiện thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn văn minh.

Việc Hội Nông dân tỉnh triển khai các mô hình “Sử dụng năng lượng hiệu quả”, “Nông dân tham gia tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2026” cùng các câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” đã tạo thêm động lực cho phong trào thi đua của nông dân tỉnh Điện Biên ở cơ sở. Khi tiết kiệm điện trở thành thói quen, việc thu gom rác thực hiện tự giác, mỗi tuyến đường được giữ gìn sạch đẹp bằng trách nhiệm chung, những mô hình của nông dân Điện Biên không chỉ là phong trào mà từng bước trở thành nếp sống cộng đồng.