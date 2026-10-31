Nông dân đào kênh phát hiện thanh kiếm 2.500 năm tuổi, chuyên gia kinh ngạc

Phát hiện bất ngờ trong ngôi mộ cổ

Trong quá trình xây dựng hệ thống kênh thủy lợi tại huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, các nhà khảo cổ phát hiện một quần thể mộ cổ thuộc nước Sở thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Cuộc khai quật tại ngôi mộ số 1 ở Vọng Sơn đã đưa đến một phát hiện đặc biệt: thanh kiếm đồng được bảo quản trong bao kiếm bằng gỗ sơn.

Khi rút khỏi bao, thanh kiếm vẫn sáng bóng, gần như không có dấu hiệu gỉ sét dù đã nằm dưới lòng đất hơn hai thiên niên kỷ. Điều khiến các chuyên gia kinh ngạc là lưỡi kiếm vẫn giữ được độ sắc bén đáng kể, trong khi những hoa văn trên thân còn rõ nét.

Qua nghiên cứu, hiện vật được xác định là thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn, vị vua nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thời Xuân Thu. Phát hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ bởi giá trị lịch sử và trình độ chế tác vượt trội.

Trong quá trình xây dựng kênh thủy lợi, một ngôi mộ cổ được phát hiện tại Trung Quốc, hé lộ thanh bảo kiếm hơn 2.500 năm tuổi. Ảnh: Trang thông tin điện tử chính thức của Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc (Hubei Provincial Museum).

Thanh kiếm quý với tám chữ khắc bí ẩn

Theo Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc, thanh kiếm có chiều dài 55,6 cm, phần rộng nhất khoảng 5 cm và trọng lượng khoảng 875 gram. Thân kiếm được trang trí bằng những hoa văn hình thoi màu đen, tạo thành mạng lưới hình học đều đặn. Phần chắn tay khảm thủy tinh màu xanh lam và đá ngọc lam, thể hiện kỹ thuật trang trí tinh xảo của thợ thủ công cổ đại.

Đặc biệt, chuôi kiếm có hình trụ, phần cuối mở rộng thành dạng đĩa tròn với 11 vòng tròn đồng tâm được chế tác vô cùng chính xác. Chi tiết quan trọng nhất nằm gần phần chắn tay, nơi xuất hiện tám chữ cổ được viết theo kiểu chữ triện hình chim.

Nội dung được giải mã là "Việt Vương Cưu Thiển, tự tác dụng kiếm", có nghĩa thanh kiếm do Việt Vương Câu Tiễn chế tạo để sử dụng. Trong đó, "Cưu Thiển" là cách ghi tên Câu Tiễn bằng chữ cổ. Nhờ dòng chữ này, các chuyên gia xác định được chủ nhân lịch sử của thanh kiếm, đồng thời khẳng định giá trị đặc biệt của hiện vật.

Vì sao thanh kiếm không bị gỉ sau 2.500 năm?

Một trong những bí ẩn lớn nhất là khả năng chống ăn mòn của thanh kiếm. Thông thường, các hiện vật kim loại bị chôn vùi lâu ngày dễ xuất hiện hiện tượng oxy hóa, khiến bề mặt biến đổi và suy giảm độ bền. Tuy nhiên, thanh kiếm Việt Vương Câu Tiễn vẫn giữ được hình dáng và độ sắc bén đáng kinh ngạc.

Các nghiên cứu cho thấy bí mật nằm ở nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm thành phần hợp kim, kỹ thuật đúc và môi trường bảo quản. Thanh kiếm được chế tác chủ yếu từ hợp kim đồng và thiếc, với tỷ lệ các nguyên tố được lựa chọn kỹ càng, phù hợp nhằm tạo độ cứng và khả năng chịu lực.

Các nghiên cứu về binh khí đồng thời Xuân Thu cho thấy người xưa đã biết điều chỉnh tỷ lệ đồng và thiếc để tạo ra những sản phẩm có đặc tính cơ học khác nhau. Hàm lượng thiếc cao giúp tăng độ cứng, nhưng cũng khiến hợp kim dễ giòn nếu không được xử lý phù hợp. Đối với thanh kiếm Câu Tiễn, sự cân bằng giữa độ cứng của lưỡi và độ bền của thân kiếm là yếu tố quan trọng giúp hiện vật duy trì hình dạng qua nhiều thế kỷ.

Bên cạnh đó, cấu trúc ngôi mộ cùng lớp bao kiếm bằng gỗ sơn đã góp phần hạn chế tác động của môi trường bên ngoài. Những điều kiện này giúp làm chậm quá trình ăn mòn, bảo vệ bề mặt kim loại trong thời gian dài.

Theo Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc, thanh kiếm từng được thử nghiệm và có khả năng cắt xuyên khoảng 20 tờ giấy trong một lần.

Không chỉ là vũ khí chiến đấu, thanh kiếm Việt Vương Câu Tiễn còn mang ý nghĩa biểu tượng cho quyền lực và địa vị của tầng lớp thống trị thời Xuân Thu. Trong xã hội cổ đại, những thanh kiếm được chế tác tinh xảo thường gắn liền với giới quý tộc, phản ánh uy thế chính trị và sức mạnh quân sự của người sở hữu.

Sau khi được phát hiện, thanh kiếm Việt Vương Câu Tiễn trở thành một trong những hiện vật khảo cổ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ngày nay, thanh kiếm được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc, được xem là một trong những bảo vật tiêu biểu của bảo tàng.

Trải qua hơn 2.500 năm, hiện vật không chỉ phản ánh kỹ thuật luyện kim xuất sắc mà còn cung cấp tư liệu quý về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật chế tác binh khí thời Xuân Thu. Từ một ngôi mộ cổ được phát hiện trong quá trình xây dựng kênh thủy lợi, thanh bảo kiếm đã trở thành chứng tích quan trọng về trình độ phát triển của nền văn minh Trung Hoa cổ đại.

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