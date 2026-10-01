Nông dân Đà Nẵng dồn sức cho vụ hoa Tết

Nông dân Đà Nẵng xuống giống chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh: NGỌC QUỐC

Thời tiết thuận lợi

Hằng năm, sau rằm tháng Bảy, nông dân vùng hoa Nhơn Thọ (phường Hòa Xuân) lại tất bật xuống giống vụ hoa Tết, kỳ vọng vào một vụ mùa thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Bà Lê Thị Cúc, có kinh nghiệm 15 năm trồng hoa tại vùng hoa Nhơn Thọ cho biết, gia đình đã xuống giống gần 400 chậu cúc pha lê vào đầu tháng Tám âm lịch; hiện hoa phát triển đồng đều, đạt chiều cao trung bình khoảng 10 cm.

Mặc dù chi phí vật tư đầu vào như phân bón, cây giống và giá thể tăng, song đa số các hộ dân đều thống nhất giữ ổn định giá bán nhằm kích cầu tiêu dùng.

Bà Lê Thị Cúc (vùng hoa Nhơn Thọ) trồng 400 chậu cúc trong vụ Tết năm nay. Ảnh: NGỌC QUỐC

Hiện tại, chủng loại hoa được xuống giống chủ yếu là các dòng cúc dài ngày như cúc đại đóa, pha lê và mâm xôi Hàn Quốc. Các loại hoa ngắn ngày như vạn thọ, ly ly, thược dược cùng các loại hoa treo… sẽ tiếp tục được xuống giống đồng loạt vào khoảng đầu tháng Mười âm lịch.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Chi hội trưởng Chi hội nghề hoa Nhơn Thọ thông tin, tổng diện tích canh tác hoa toàn vùng hiện đạt khoảng 4,5ha với 18 hộ dân tham gia sản xuất tập trung. Bình quân mỗi năm, vùng hoa Nhơn Thọ cung ứng ra thị trường hơn 10.000 chậu hoa các loại.

Tính đến nay, các hội viên đã gieo trồng hơn 5.000 chậu cúc có đường kính từ 60cm đến 1m. Đây là vụ sản xuất chính trong năm, người dân tập trung tối đa nguồn lực và kỹ thuật để theo dõi sát sao quá trình phát triển của cây. Dù chi phí vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tăng so với các năm trước, các hộ vẫn thống nhất duy trì mức giá bán bình ổn.

[Video] - Đại diện người dân tại vùng hoa Nhơn Thọ (phường Hòa Xuân) chia sẻ về quá trình trồng hoa Tết năm 2027:

Ông Phạm Hồng Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân cho biết, địa phương có 2 vùng trồng hoa lớn là Dương Sơn và Nhơn Thọ, cùng một số khu vực canh tác nhỏ lẻ với sự tham gia của hơn 100 hộ dân. Hiện tổng lượng cúc dài ngày đã được gieo trồng đạt khoảng 50.000 chậu.

Để hỗ trợ kịp thời cho các hội viên, hội tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác; đồng thời hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đầu tư sản xuất.

Hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất

Nằm cách vùng hoa Nhơn Thọ không xa, làng hoa Hà Đông (tổ dân phố Bích Hà, phường Điện Bàn Bắc) từ lâu được biết đến là vựa hoa truyền thống có lịch sử phát triển hơn 20 năm. Hằng năm, làng hoa cung cấp cho thị trường khoảng 30.000 chậu hoa các loại.

Anh Phạm Xuân Long (làng hoa Hà Đông) đã hoàn thành gieo trồng hơn 1.000 chậu cúc đại đóa trên diện tích gần 1ha. Dự kiến đến cuối tháng Chín âm lịch, anh tiếp tục xuống giống hoa vạn thọ và thu hải đường.

Anh Long cũng tham gia chương trình hỗ trợ mua 4 tạ phân bón theo hình thức trả chậm do Hội Nông dân triển khai với mức giá 1,7 triệu đồng/tạ. Phương thức thanh toán vào cuối vụ giúp gia đình anh giảm bớt đáng kể áp lực tài chính ban đầu.

“Tôi có 15 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Mỗi mùa hoa Tết, doanh thu của gia đình đạt hơn 300 triệu đồng, mang lại lợi nhuận hơn 100 triệu đồng; đồng thời tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập thời vụ 350.000 đồng/người/ngày”, anh Long chia sẻ.

Anh Phạm Xuân Long (làng hoa Hà Đông) đã xuống giống 1.000 chậu cúc đại đóa. Ảnh: NGỌC QUỐC

Ông Nguyễn Phước Thái, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa tại làng hoa Hà Đông cho biết, niên vụ này gia đình trồng 1.000 chậu cúc đại đóa với nhiều kích thước. Nhờ thời tiết thuận lợi, cây cúc phát triển tốt, đạt chiều cao khoảng 20cm, lá xanh dày. Dù chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, ông vẫn quyết định giữ nguyên giá bán so với dịp Tết năm ngoái để phù hợp với khả năng chi tiêu của người dân.

Ông Nguyễn Phước Thái (làng hoa Hà Đông) tỉ mẩn bón phân cho 1.000 chậu cúc đại đóa. Ảnh: NGỌC QUỐC

Theo ông Nguyễn Xuân Chính, Chi hội trưởng Nông dân tổ dân phố Bích Hà, toàn làng hoa Hà Đông hiện có khoảng 45 hộ trồng hoa với tổng quy mô ước tính đạt trên 35.000 chậu mỗi năm.

Nhằm tiếp sức cho bà con, chi hội làm đầu mối hỗ trợ nông dân 20 tấn phân bón trả chậm, đồng thời kết nối nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để người dân yên tâm mở rộng diện tích canh tác.

Theo đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, thời điểm nông dân xuống giống hoa Tết thường gần với giai đoạn mưa bão. Do đó, các cấp hội cần chủ động khuyến cáo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro thiên tai; tăng cường tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật canh tác cho bà con.

Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ giống, phân bón và vật tư sản xuất; đồng thời rà soát nhu cầu thực tế để hỗ trợ vay vốn kịp thời, tạo động lực cho người dân vươn lên phát triển kinh tế bền vững.