Nông dân chuẩn bị cho vụ hoa Tết

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027, nhưng thời điểm này nhiều nhà vườn đã tất bật bước vào vụ hoa Tết. Các loại như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, cúc Hàn Quốc, hoa hồng... đang được người dân chăm sóc, tạo dáng, theo dõi quá trình sinh trưởng để kịp cung ứng cho thị trường, phục vụ nhu cầu ngày Tết.

Ông Trần Minh Tự (phường Hòa Thắng) chăm sóc các chậu hoa Tết.

Kỳ vọng được mùa hoa Tết

Những ngày này, trên các cánh đồng hoa ở phường Hòa Thắng, nông dân đang tất bật chăm sóc, tỉa cành, xử lý nụ, chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán. Không khí lao động khẩn trương cùng niềm kỳ vọng về một mùa hoa được mùa, được giá hiện rõ trên từng ánh mắt nông dân. Dẫn chúng tôi tham quan vườn hoa cúc đại đóa, ông Trần Minh Tự (Tổ dân phố Phong Phú) cho biết, vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông xuống giống 2 vườn có tổng diện tích 1.400m², trồng 440 chậu cúc đại đóa. Với hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa Tết, ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, điều chỉnh thời gian sinh trưởng để hoa nở đúng dịp. Theo ông, để có những chậu cúc đẹp, người trồng phải chú trọng khâu chăm sóc, bón phân, xử lý thuốc và dưỡng nụ, giúp nụ hoa to, cánh dày, màu sắc tươi sáng. “Thị hiếu của khách hàng cũng có nhiều thay đổi. Trước đây, mỗi chậu cúc đại đóa thường được trồng khoảng 40 cây, nhưng hiện nay khách hàng ưa chuộng những chậu có mật độ dày hơn, khoảng 60 cây một chậu, tạo dáng hoa sum suê, bắt mắt. Vì vậy, người trồng hoa cũng phải chủ động điều chỉnh kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu thị trường”, ông Trần Minh Tự chia sẻ.

Không khí chuẩn bị vụ hoa Tết cũng diễn ra khẩn trương tại thôn Trường Thạnh (xã Diên Lạc). Trên những khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông, nông dân miệt mài ngắt đọt, tạo tán, kiểm tra tình trạng sinh trưởng của từng chậu hoa. Khoảng 5 giờ sáng hằng ngày, gia đình ông Võ Đình Trung đã có mặt tại vườn hoa rộng 3.000m² để bắt đầu công việc chăm sóc. Hơn 1.500 chậu cúc mâm xôi được xếp thành từng hàng, cây đang trong giai đoạn phát triển tán. Theo ông Võ Đình Trung, ngắt đọt, tạo tán là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình dáng và chất lượng chậu hoa. Công việc này phải được thực hiện thường xuyên để cây phân nhánh, tán phát triển đồng đều, tạo nhiều nụ. Đến cuối tháng 11 âm lịch, hoa sẽ bắt đầu nở. Mỗi chậu cúc mâm xôi có giá bán dự kiến từ 150.000 đến 200.000 đồng, tùy kích cỡ và chất lượng.

Nông dân xã Diên Lạc tỉa nụ, chăm sóc những chậu cúc Tết.

Cũng ở thôn Trường Thạnh, khu vườn rộng khoảng 4.000m², được ông Nguyễn Nghĩa cùng 2 hộ dân khác thuê mặt bằng để trồng hoa Tết. Vụ hoa năm nay, các hộ dân ở đây trồng khoảng 600 chậu cúc đại đóa, 300 chậu cúc Hàn Quốc, 800 chậu cúc mâm xôi cùng một số loại cúc khác. Kinh nghiệm qua nhiều năm giúp ông nhận biết tình trạng cây để có cách chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn. “Mỗi loại hoa có đặc điểm sinh trưởng riêng nên cách chăm sóc cũng khác nhau. Người trồng phải theo dõi sát quá trình phát triển của cây, từ bón phân, sử dụng thuốc đến điều chỉnh thời điểm hình thành nụ. Đặc biệt, việc canh thời gian ra nụ rất quan trọng, bởi hoa phải nở đúng dịp Tết mới bảo đảm giá trị thương phẩm”, ông Nguyễn Nghĩa cho biết.

Đồng hành với nông dân

Theo ông Huỳnh Đức Phương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Thắng, nhằm hỗ trợ nông dân phát triển nghề trồng hoa, địa phương đã thành lập Tổ liên kết trồng hoa cúc với 22 thành viên. Thông qua tổ liên kết, các thành viên có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất; đồng thời được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay với mức khoảng 40 - 50 triệu đồng/hộ khi có nhu cầu; được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa cúc. Cùng với những hoạt động hỗ trợ này, địa phương cũng quan tâm tháo gỡ khó khăn về điều kiện sản xuất. Bởi hiện nay, quỹ đất ven khu dân cư còn hạn chế, gây khó khăn cho việc mở rộng diện tích trồng hoa của nông dân.

Nông dân chăm sóc hoa cúc để kịp thời cung ứng ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trong khi đó, tại xã Diên Lạc, nghề trồng hoa Tết cũng đang được người dân duy trì dù còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Ông Nguyễn Duy Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lạc cho biết, toàn xã hiện có khoảng 15 hộ trồng hoa Tết, tập trung chủ yếu ở thôn Trường Thạnh. Năm nay, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng của bão, lũ, nhiều hộ có tâm lý thận trọng, chưa mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất. Dù vậy, phần lớn các hộ vẫn duy trì nghề trồng hoa bởi đây là công việc đã gắn bó lâu năm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể mỗi dịp Tết. Để hỗ trợ người dân, địa phương tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn vay thông qua các tổ chức đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội, phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất.

Nghề trồng hoa Tết đòi hỏi sự cần mẫn, tỉ mỉ và nhiều kinh nghiệm của người nông dân. Không chỉ miệt mài bên ruộng vườn, họ còn phải thấp thỏm theo dõi diễn biến thời tiết, bởi nắng, mưa hay bão, lũ đều có thể ảnh hưởng đến thành quả lao động suốt nhiều tháng. Bao công sức, nhọc nhằn được gửi gắm trong từng chậu hoa để góp thêm sắc xuân cho mỗi gia đình khi Tết đến, xuân về.