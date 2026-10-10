Nông dân Chư Sê ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị nông sản

Cán bộ, hội viên Nông dân xã Chư Sê trao đổi kinh nghiệm ươm chanh dây với anh Bùi Ngọc Thanh tại nhà màng. Ảnh: Hoàng Viên

Theo thông tin từ UBND xã Chư Sê, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn đã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Thay vì chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, người dân từng bước tiếp cận phương pháp canh tác mới, đầu tư hệ thống sản xuất hiện đại và lựa chọn cây trồng phù hợp.

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI CÁCH SẢN XUẤT

Sau khi hợp nhất 5 đơn vị hành chính, xã Chư Sê có diện tích tự nhiên hơn 12.475 ha, dân số gần 69.000 người. Trong cơ cấu kinh tế địa phương, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất là những yêu cầu cần thiết.

Hội Nông dân xã Chư Sê đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ hội viên quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Qua đó, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng chất lượng và đầu ra cho nông sản.

Ông Huỳnh Ngọc Chương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Sê, cho biết Hội vận động hội viên phát triển sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ nhằm giảm chi phí nhân công, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản.

Một mô hình đáng chú ý là cơ sở sản xuất giống chanh dây Ngọc Thủy Tiên của anh Bùi Ngọc Thanh tại thôn Mỹ Thạch 3. Sau nhiều năm gắn bó với cây chanh dây, anh đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng xây dựng cơ sở sản xuất giống trên diện tích 6.000 m2.

Cơ sở được đầu tư nhà màng, hệ thống tưới và làm mát ứng dụng công nghệ Israel, giúp hạn chế tác động của thời tiết và côn trùng gây hại. Hiện cơ sở sản xuất các giống chanh vàng Nam Mỹ và chanh tím Đài Loan, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, đồng thời tạo việc làm cho 12-13 công nhân.

Việc đầu tư nhà màng giúp cơ sở chủ động hơn trong sản xuất giống, kiểm soát điều kiện sinh trưởng và nâng cao chất lượng cây giống trước khi cung cấp cho người trồng. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào chi phí vận hành và nhu cầu thị trường.

ÁP DỤNG KỸ THUẬT, NÂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN

Không chỉ trong sản xuất giống, việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc cây trồng cũng giúp nông dân Chư Sê nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tại thôn Vinh Hà, ông Nguyễn Trọng Dũng đã chuyển đổi 7 ha đất trồng hồ tiêu kém hiệu quả sang trồng sầu riêng. Khu vườn có hơn 1.000 cây, trong đó 750 cây đã cho thu hoạch.

Ông Nguyễn Trọng Dũng giới thiệu về cách chăm sóc cây sầu riêng. Ảnh: Hoàng Viên

Theo ông Dũng, năm vừa qua, vườn sầu riêng thu hoạch khoảng 80 tấn quả. Người trồng chú trọng sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, điều chỉnh lượng phân bón và nước tưới phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Trong quá trình chăm sóc, ông còn theo dõi thời tiết, điều chỉnh thời điểm cắt nước, kích thích ra hoa, tỉa hoa và tuyển chọn quả để bảo đảm cây phát triển tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Dũng cho biết muốn sầu riêng đạt năng suất và chất lượng tốt, người trồng phải nắm chắc quy trình chăm sóc, không lạm dụng phân bón và cần lựa chọn số lượng quả phù hợp với sức cây. Quả sau thu hoạch có trọng lượng trung bình từ 3-4 kg.

Thực tế từ mô hình này cho thấy, hiệu quả sản xuất không chỉ phụ thuộc vào việc lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế cao mà còn đòi hỏi người nông dân phải nắm vững kỹ thuật và kiểm soát tốt quy trình canh tác.

Dù vậy, sản xuất sầu riêng vẫn chịu tác động từ biến động giá bán, chi phí vật tư, thời tiết và sâu bệnh. Do đó, việc duy trì quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và tìm kiếm đầu ra ổn định là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Theo ông Huỳnh Ngọc Chương, thời gian tới, Hội Nông dân xã Chư Sê tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất an toàn, hiện đại và bền vững.

Cùng với chuyển giao kỹ thuật, địa phương sẽ chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản. Đây là những giải pháp cần thiết để người dân nâng cao giá trị sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và phát triển sản xuất ổn định hơn.