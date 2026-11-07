Nông dân Chiềng La thi đua phát triển kinh tế

Ông Lò Văn Hảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng La hướng dẫn hội viên kỹ thuật chăm sóc cây cà phê.

Hội Nông dân xã Chiềng La hiện có 3.421 hội viên, sinh hoạt tại 23 chi hội. Trước đây, sản xuất nông nghiệp của người dân chủ yếu dựa vào cây ngô, cây sắn; tập quán canh tác còn lạc hậu, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa phổ biến nên hiệu quả kinh tế thấp. Trước thực tế đó, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên đổi mới tư duy, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế của địa phương, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập.

Hội chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; phổ biến kiến thức chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, thu hút gần 1.500 lượt hội viên tham gia; đồng thời tổ chức cho hội viên tiêu biểu, chi hội trưởng tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở địa phương khác. Qua đó, giúp hội viên tiếp cận kiến thức, phương thức sản xuất mới, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.

Mô hình nuôi bò của hội viên Hội Nông dân xã Chiềng La.

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân xã đã thực hiện tốt công tác nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho 521 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 33,4 tỷ đồng. Nguồn vốn được hội viên sử dụng đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Các hoạt động hỗ trợ của Hội Nông dân xã đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế trong hội viên. Người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, khai thác lợi thế của địa phương. Hiện nay, toàn xã có 866,6 ha cao su, 2.400 ha cà phê và 662,5 ha cây ăn quả. Chăn nuôi tiếp tục phát triển với tổng đàn vật nuôi trên 150.520 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng từ đầu năm đến nay ước đạt hơn 355 tấn. Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng thu hút đông đảo hội viên tham gia. Toàn xã hiện có 119 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 3 hộ cấp tỉnh và 116 hộ cấp xã.

Mô hình nuôi lợn của anh Lường Văn Hồng, bản Bay, là một trong những điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Anh Hồng chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu thực phẩm. Được Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh cho đàn vật nuôi, năm 2022, gia đình bắt đầu mở rộng quy mô với 6 con lợn nái. Hội còn hỗ trợ gia đình vay 50 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp chuồng trại, đầu tư con giống. Đến nay, tổng đàn lợn đã phát triển lên hơn 100 con, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm”.

Mô hình nuôi lợn của nông dân bản Bay, xã Chiềng La.

Tại bản Phé, mô hình trồng cà phê của hội viên Quàng Thị Vui mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Vui chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng ngô, sắn. Được Hội Nông dân xã định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê. Năm 2020, gia đình trồng 1 ha. Sau khi được Hội tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình cà phê hiệu quả và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tôi đã áp dụng kiến thức vào chăm sóc vườn cây. Nhờ đó, diện tích cà phê sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay, gia đình có hơn 3 ha cà phê, sản lượng bình quân gần 20 tấn quả mỗi năm, sau khi trừ chi phí thu lãi trên 400 triệu đồng”.

Mô hình trồng cà phê của nông dân bản Phé, xã Chiềng La.

Ông Lò Văn Hảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng La, thông tin: “Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Cùng với đó, Hội chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Qua đó, tạo động lực để nông dân chủ động đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng xã Chiềng La ngày càng phát triển”.

Với sự đồng hành của tổ chức Hội và tinh thần chủ động, cần cù của hội viên, nông dân xã Chiềng La đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, nâng cao thu nhập. Những kết quả đạt được tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.