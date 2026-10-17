Nông dân Chiềng Khoong tất bật chăm sóc nhãn chín sớm

Các thành viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoa Mười, bản Huổi Bó, xã Chiềng Khoong chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc nhãn chín sớm.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết và những tác động từ vụ mất mùa năm trước, cây nhãn nảy lộc sớm hơn mọi năm, nên người dân bắt đầu chăm sóc nhãn chín sớm trước khoảng một tháng. Chúng tôi đến thăm vườn nhãn của các thành viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoa Mười đúng thời điểm nhà vườn đang tất bật chăm sóc, áp dụng các biện pháp kỹ thuật kích thích phân hóa mầm hoa.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoa Mười hiện có 14 thành viên, trồng và chăm sóc 45 ha nhãn các loại, trong đó có 40 ha nhãn chín sớm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. HTX đang áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm điều tiết thời vụ, rải vụ thu hoạch, dự kiến kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 năm sau.

Ông Lường Văn Mười, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoa Mười, bản Huổi Bó, xã Chiềng Khoong, cho biết: “Thời tiết năm nay mưa thuận, gió hòa, cây sinh trưởng tốt, lộc phát triển mạnh. Tuy nhiên, điều này lại gây khó khăn cho quá trình ra hoa. Vì vậy, để kích thích cây chuyển sang giai đoạn phân hóa mầm hoa, các thành viên HTX đang áp dụng biện pháp kỹ thuật ‘siết nước’ nhằm hạn chế sinh trưởng sinh dưỡng, thúc đẩy cây phân hóa mầm hoa. Đồng thời, HTX chủ động phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất và chất lượng quả”.

Mô hình trồng nhãn chín sớm của nông dân bản Lè, xã Chiềng Khoong.

Với 6 năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc nhãn chín sớm, anh Quàng Văn Thiêm, bản Lè, hiện có 2 ha nhãn ghép cải tạo từ năm 2020. Nhờ nắm vững kỹ thuật canh tác, vụ nhãn vừa qua, gia đình anh thu hoạch 18 tấn quả, giá bán tại vườn bình quân 27.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc nhãn chín sớm, anh Thiêm cho biết: Năm nay, nhãn ra lộc sớm nên ngay từ cuối tháng 8, gia đình đã chủ động xử lý kích thích ra hoa, tận dụng điều kiện thời tiết để sản xuất nhãn trái vụ. Trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, công tác phòng trừ sâu bệnh được thực hiện nghiêm ngặt. Khi cây đậu quả non, gia đình tỉ mỉ cắt tỉa, loại bỏ quả dị dạng, kém chất lượng. Đặc biệt, khi quả đạt kích thước bằng hạt đậu tương là “thời điểm vàng” để tập trung bón phân, bổ sung dinh dưỡng, giúp quả phát triển nhanh, mẫu mã đẹp. Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc khoa học, đồng bộ, vườn nhãn của gia đình đang sinh trưởng tốt, hứa hẹn cho thu hoạch sớm, cung ứng quả ra thị trường vào tháng 3, tháng 4 năm sau.

Nông dân bản Huổi Bó, xã Chiềng Khoong ứng dụng hệ thống tưới tự động giúp tiết kiệm nhân công và nâng cao hiệu quả cây trồng.

Bên cạnh việc cải tạo giống và áp dụng kỹ thuật rải vụ, nông dân xã Chiềng Khoong còn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhằm giảm ngày công lao động, tối ưu chi phí và nâng cao giá trị kinh tế.

Ông Lò Văn Châm, Bản Lướt, chia sẻ: Gia đình trồng, chăm sóc 3 ha nhãn chín sớm, 4 năm nay, tôi đã đầu tư hệ thống tưới tự động, giúp kiểm soát chặt chẽ độ ẩm bề mặt đất, kết hợp bón phân hòa tan qua đường ống đưa dinh dưỡng đến tận rễ. Nhờ đó, cây trồng khỏe mạnh, tăng sức chống chịu, năng suất có thể đạt ngưỡng 15 tấn/ha, chất lượng quả đồng đều và đem lại giá trị kinh tế cao.

Nông dân bản Lè, xã Chiềng Khoong chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại vườn nhãn chín sớm.

Hiện nay, xã Chiềng Khoong có gần 1.200 ha nhãn, với khoảng 50% diện tích canh tác nhãn chín sớm, rải vụ. Trao đổi về định hướng phát triển thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, cho biết: Địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng KHKT, sản xuất VietGAP hướng tới hữu cơ; duy trì làng nghề chế biến thủ công, nghiên cứu giống mới. Đồng thời, xã chú trọng quảng bá, tiêu thụ bằng cách kết nối với các TikToker nổi tiếng và trang bị kỹ năng thương mại điện tử cho người dân, HTX để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nhãn chín sớm, rải vụ thu hoạch kết hợp với quy trình canh tác VietGAP đang là hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Chiềng Khoong. Với sự chủ động trong khâu chăm sóc, xử lý ra hoa đậu quả ngay từ thời điểm này, bà con đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ nhãn mới được mùa, được giá./.