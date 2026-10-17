Nông dân châu Âu chuyển đổi cây trồng để thích ứng thời tiết cực đoan

Nông dân trên cánh đồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán. (Nguồn: The Guardian)

Đơn vị tư vấn Thống kê Năng lượng và Khí hậu (Energy and Climate Intelligence Unit) ước tính mùa hè nóng và khô đã làm giảm dự báo sản lượng ngũ cốc châu Âu khoảng 16,7 triệu tấn, gây thiệt hại hơn 3 tỷ euro cho nông dân.

Hiệp hội trồng rau Légumes de France cảnh báo hồi tháng 7 rằng mức giảm sản lượng ở một số ngành có thể lên tới 50%. Những khó khăn vận chuyển qua eo biển Hormuz và tình trạng thiếu nước trên các tuyến sông cũng ảnh hưởng tới nhiên liệu, phân bón và logistics.

Tại trang trại Curly Creek ở xứ Basque của Tây Ban Nha, nông dân Meghan Sapp cho biết nắng nóng khiến cây cà chua ngừng ra hoa trong một giai đoạn, trong khi bí ngô nhỏ hơn bình thường vì thiếu nước. Trang trại nhiều lần nhận được lượng nước thấp hơn mức được phân bổ nên nhà chức trách phải đưa tới 50.000 lít bằng xe bồn. Trái lại, cây cà tím lại cho vụ thu hoạch lớn nhờ điều kiện nóng hơn.

Ở trang trại La Junquera tại Murcia, chủ trang trại Yanniek Schoonhoven cho biết đã chuyển dần từ mô hình phụ thuộc ngũ cốc sang trồng cây hương liệu và hồ trăn.

Theo người này, hương thảo, oải hương, xô thơm và kinh giới phù hợp khí hậu khô; tuy nhiên, đợt sương giá đúng thời điểm đã phá hủy vụ hạnh nhân của trang trại.