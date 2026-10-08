Nông dân Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh về giải pháp ổn định đầu ra nông sản

Ông Nguyễn Thanh Tòng đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thanh Tòng (Hội viên Nông dân ấp Do Thới, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết, nông dân rất trăn trở về đầu ra của 4 sản phẩm chủ lực gồm tôm, cua, lúa gạo và muối. Ông đặt vấn đề, tỉnh có cơ chế nào để thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư chế biến, chính sách hỗ trợ đưa sản phẩm có thương hiệu vào các hệ thống siêu thị trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.

Diêm dân xã Thuận Thuận (tỉnh Cà Mau) thu hoạch vụ muối năm 2026, sau khi bị thiệt hại do mưa trái mùa

Trao đổi lại với bà con nông dân, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương, cho biết tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách theo hướng hỗ trợ từ vùng nguyên liệu - chế biến - xây dựng thương hiệu - kết nối thị trường - xuất khẩu.

Trong đó, doanh nghiệp được xác định là lực lượng trung tâm của chuỗi giá trị. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng cao đối với các sản phẩm có lợi thế của tỉnh vào khu, cụm công nghiệp.

Ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương trả lời câu hỏi của nông dân

Tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách như hỗ trợ vốn đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị và công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới và áp dụng quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Đặc biệt, Chương trình khuyến công, phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu hỗ trợ các cơ sở nâng cao tỷ lệ chế biến sâu, tham gia hội chợ, kết nối thị trường, đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị và hướng tới xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu kết luận tại buổi đối thoại

Nhiều nông dân tiếp tục kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tháo gỡ những điểm nghẽn mà bà con đã nhiều lần phản ánh, nhất là về đất đai, hạ tầng sản xuất, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời bày tỏ, các ý kiến của bà con không chỉ phản ánh khó khăn mà còn thể hiện trách nhiệm, suy nghĩ và mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhấn mạnh việc đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau đối thoại có chuyển biến trong thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả sản xuất, thu nhập và đời sống người dân làm thước đo.

Vì vậy, các cấp, các ngành phải chủ động giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền. Song song đó là rà soát các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để việc thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu và thiết thực.