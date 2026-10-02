Nông dân Cà Mau được tôn vinh 'Nhà khoa học của Nhà nông' lần thứ VII

Anh Trần Cao Lĩnh được ghi nhận với việc nghiên cứu, ứng dụng thành công giải pháp tận dụng phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ. Từ thực tiễn sản xuất, anh phát triển Phân bón WASIN – Bạc Liêu và quy trình WASIN 1-2-3, hướng đến tận dụng nguồn phế phẩm sẵn có, giảm chi phí sản xuất và hạn chế sử dụng phân bón hoá học.

Anh Trần Cao Lĩnh vinh dự là một trong 42 nhà khoa học nông dân toàn quốc được tôn vinh tại Hà Nội sáng 2/10.

Theo đánh giá của Hội Nông dân tỉnh, việc ứng dụng giải pháp của anh giúp giảm khoảng 30 - 35% chi phí đầu vào, đồng thời góp phần xử lý rơm rạ, cải tạo đất, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Mô hình cũng cho thấy hướng đi từ những vấn đề thực tế của đồng ruộng: thay vì bỏ đi hoặc xử lý phế phẩm nông nghiệp theo cách truyền thống, các nguồn phụ phẩm được tận dụng để tạo thành sản phẩm phục vụ lại sản xuất.

Việc anh Trần Cao Lĩnh được tôn vinh tại Chương trình “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ VII là sự ghi nhận đối với tinh thần sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật của nông dân Cà Mau. Đồng thời góp phần lan toả những giải pháp sản xuất theo hướng tiết kiệm chi phí, tận dụng tài nguyên và phát triển nông nghiệp bền vững.

Bà Tiêu Việt Tiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm cùng anh Trần Cao Lĩnh tại lễ tôn vinh.

Từ phế phẩm nông nghiệp đến phân hữu cơ, giải pháp của anh Trần Cao Lĩnh đang mở ra một cách tiếp cận thiết thực trong việc giảm chi phí đầu vào, cải tạo đất và nâng cao hiệu quả sản xuất./.