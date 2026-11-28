Hoạt động livestream tại Ngày hội thương mại điện tử kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026. Ảnh: SỞ CÔNG THƯƠNG

Mở rộng không gian tiêu thụ nông sản

Mới đây, Sở Công Thương phối hợp phường Bàn Thạch tổ chức Ngày hội thương mại điện tử kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026. Ngày hội thu hút hơn 60 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm và đặc sản địa phương.

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, người dân và du khách còn được trải nghiệm công nghệ, thanh toán số, tư vấn thương mại điện tử, livestream bán hàng và tham gia các không gian check-in. Chương trình tổ chức 6 phiên livestream giới thiệu, khám phá sản phẩm địa phương, tạo thêm cơ hội kết nối giữa cơ sở sản xuất với khách hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Tại xã Hòa Vang, việc kết hợp hoạt động mua bán trực tiếp với thương mại điện tử cũng đang mang lại những tín hiệu tích cực. Anh Đinh Ngọc Hiếu, Bí thư Đoàn xã Hòa Vang cho biết, Phiên chợ quê Hòa Vang được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày thứ Bảy tại khu vực chợ Túy Loan, thôn Túy Loan Đông 1.

Là không gian quảng bá ẩm thực, đặc sản, phiên chợ còn tạo điều kiện để các hộ sản xuất, kinh doanh tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Điểm mới của phiên chợ là kết hợp hoạt động mua bán trực tiếp với livestream giới thiệu, bán hàng trên các nền tảng số. Qua đó, những sản phẩm vốn chủ yếu được tiêu thụ trong phạm vi địa phương có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng bên ngoài địa bàn.

Theo anh Đinh Ngọc Hiếu, đưa nông sản lên các nền tảng thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là tạo tài khoản hay đăng tải hình ảnh sản phẩm mà quan trọng hơn là duy trì được hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Phiên chợ quê Hòa Vang kết hợp mua bán trực tiếp với livestream giới thiệu sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số. Ảnh: NGỌC HIẾU

Muốn vậy, người sản xuất cần có kỹ năng xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng, xử lý đơn hàng, đóng gói và vận chuyển. Chất lượng sản phẩm phải được bảo đảm, thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc cần công khai, minh bạch để tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Để hỗ trợ người dân đáp ứng những yêu cầu này, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tiếp cận công nghệ và nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến...

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho hay thời gian tới, địa phương từng bước chuẩn hóa chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hướng đến gắn tem truy xuất nguồn gốc QR Code cho toàn bộ sản phẩm bày bán.

Trang bị kỹ năng

Để thương mại điện tử thực sự trở thành kênh tiêu thụ hiệu quả, bên cạnh tạo không gian quảng bá, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và trang bị kỹ năng kinh doanh trực tuyến có ý nghĩa quan trọng. Bởi với nhiều hộ sản xuất, nhất là ở khu vực miền núi, việc sử dụng các nền tảng số để giới thiệu, bán hàng vẫn còn khá mới mẻ.

Tại xã Trà Đốc, chính quyền địa phương chú trọng hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và nông dân tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại thông qua hoạt động tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số.

Theo ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng Kinh tế xã Trà Đốc, mới đây, địa phương tổ chức tập huấn cho 30 hộ kinh doanh và 3 hợp tác xã trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng TikTok.

Người dân xã Trà Đốc thực hành kỹ năng livestream, giới thiệu sản phẩm địa phương trên nền tảng số. Ảnh: MINH TÀI

Thông qua chương trình, người dân được tiếp cận các thao tác cơ bản trong giới thiệu sản phẩm, xây dựng nội dung bán hàng, tương tác với khách hàng và thực hành livestream. Các sản phẩm đặc trưng của địa phương như cao chè dây, chè dây tươi, chè dây sấy khô, chả cá thác lác, cá rô phi sấy khô... được đưa vào giới thiệu trực tiếp trên nền tảng trực tuyến.

Việc thực hành bán hàng ngay tại chương trình giúp các hộ sản xuất, kinh doanh có cơ hội làm quen với cách thức tiếp cận khách hàng mới, thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm qua hình thức truyền miệng hoặc phụ thuộc vào thương lái. Đặc biệt, với những sản phẩm đặc trưng của địa phương miền núi, livestream còn giúp người bán kể câu chuyện về quy trình sản xuất, nguồn gốc và nét riêng của sản phẩm, qua đó tạo sự tin tưởng đối với người mua.

Ông Phạm Hữu Quốc, trú thôn 2, xã Trà Đốc, chuyên sản xuất chả cá thác lác và cá rô phi sấy khô, chia sẻ: “Qua lớp tập huấn, tôi được hướng dẫn cách quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên môi trường mạng. Đây là phương thức bán hàng mới, giúp tôi có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng đầu ra cho sản phẩm gia đình”.

Theo ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử mới chỉ là bước đầu. Để duy trì hiệu quả và tạo niềm tin với người tiêu dùng, nông sản cần bảo đảm chất lượng ổn định, thông tin sản phẩm rõ ràng, nguồn cung đáp ứng nhu cầu.

Cùng với trang bị kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho người dân, địa phương cần xây dựng thương hiệu, kết nối vận chuyển và thanh toán trực tuyến. Khi những điều kiện này được bảo đảm, thương mại điện tử sẽ trở thành kênh tiêu thụ hiệu quả, giúp nông sản, đặc sản địa phương mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.