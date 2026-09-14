Nông dân Bảo Hà, Phúc Khánh học kinh nghiệm phát triển nghề dâu tằm tại Trấn Yên

Hoạt động thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình trồng dâu, nuôi tằm phục vụ phát triển ổn định nghề trồng dâu, nuôi tằm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc” giai đoạn 2024 - 2026.

Các đại biểu tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong nuôi tằm.

Tham gia hoạt động có 50 đại biểu là các hộ dân, hộ nuôi tằm, thành viên tổ hợp tác, tổ khuyến nông cộng đồng, cá nhân có nhu cầu, điều kiện phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại xã Trấn Yên, các đại biểu tham quan mô hình trồng dâu, nuôi tằm; tìm hiểu kỹ thuật thâm canh, chăm sóc cây dâu; kỹ thuật nuôi tằm con, tằm chuẩn bị vào kén; chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh; thu hoạch và bảo quản kén sau thu hoạch. Các nội dung kỹ thuật được trao đổi trực tiếp tại mô hình, giúp người dân dễ dàng quan sát, đối chiếu với thực tế sản xuất tại gia đình.

Các đại biểu tìm hiểu quy trình sản xuất tơ tằm từ kén.

Đoàn cũng tham quan nhà máy sản xuất tơ tằm, tìm hiểu quy trình từ kén tằm đến tơ tằm và các công đoạn sản xuất sản phẩm từ tơ tằm.

Thông qua hoạt động, các đại biểu và hộ dân có thêm kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, tổ chức liên kết và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời hiểu rõ hơn các yêu cầu về chất lượng nguyên liệu, chế biến và thị trường.

Đây là cơ sở để các hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lựa chọn mô hình phù hợp, mở rộng sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ; góp phần tăng cường chuyển giao kỹ thuật, kết nối sản xuất với thị trường, thúc đẩy nghề trồng dâu, nuôi tằm phát triển ổn định, hiệu quả tại địa phương.