Nông dân An Giang kiến nghị tháo gỡ vướng mắc khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Hội viên nông dân nêu ý kiến tại hội nghị.

Ngày 11/11, Ban Công tác Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hội viên, nông dân năm 2026.

Không chỉ tìm hiểu về mức đóng, quyền lợi và cách thức tham gia, nhiều cán bộ, hội viên nông dân còn nêu những bất cập từ thực tế khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Có ý kiến cho rằng, tình trạng người dân đi khám, chữa bệnh đúng tuyến nhưng vẫn phải tự mua nhiều loại thuốc bên ngoài. Đối với bệnh nhân ung thư, việc một số loại thuốc và vật tư y tế quan trọng chưa được bảo hiểm y tế chi trả đầy đủ cũng khiến người bệnh thêm gánh nặng chi phí.

Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Thị Minh Huệ giải đáp các ý kiến, kiến nghị của hội viên, nông dân.

Một số ý kiến đề nghị cần thống nhất quy trình đăng ký khám, chữa bệnh trên các nền tảng số, đồng thời bố trí nhân viên hỗ trợ người cao tuổi, người không thành thạo sử dụng điện thoại thông minh. Đặc biệt, cần có quy định thuận lợi hơn về chuyển tuyến đối với người cao tuổi mắc bệnh mạn tính, bệnh nhân ung thư, theo hướng chỉ cần xin giấy chuyển tuyến một lần và được tiếp tục sử dụng trong những lần khám tiếp theo của năm.

Theo các hội viên, những bất cập này không chỉ gây khó khăn cho người bệnh mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, khiến công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở gặp trở ngại.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Thị Minh Huệ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của hội viên; đồng thời phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh giải đáp những vướng mắc về quyền lợi, mức đóng, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Những bất cập trong khám, chữa bệnh, chuyển tuyến và danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả cũng được trao đổi, làm rõ. Qua đó, giúp hội viên hiểu đúng, đầy đủ chính sách, củng cố niềm tin và tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.