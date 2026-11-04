Nông dân An Giang chất vấn về vốn, đầu ra nông sản và an sinh xã hội

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành với hội viên, nông dân, tập trung vào chủ đề an sinh xã hội, an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, việc làm, sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nông dân, nông thôn.

Tại hội nghị, đại diện các hợp tác xã phản ánh khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa, nhất là trong mô hình lúa - tôm. Việc liên kết tiêu thụ nông sản chưa bền vững khiến nông dân còn phụ thuộc thương lái, đối mặt tình trạng được mùa mất giá.

Nông dân cũng lo ngại việc sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc, gieo sạ tại một số địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ; người vận hành chưa được đào tạo bài bản, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công tác thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải nông nghiệp và bảo đảm an toàn cho lao động thời vụ cũng được quan tâm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Hồ Thanh Bình giải đáp vấn đề cán bộ, hội viên nông dân đặt ra.

Giải đáp các vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Hồ Thanh Bình cho biết sẽ rà soát việc chấp hành quy định của các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ drone đã được cấp phép, phối hợp cơ quan liên quan tham mưu giải pháp quản lý. Ngành cũng đang hoàn thiện kế hoạch phối hợp xử lý rác thải nông nghiệp, chất thải sinh hoạt và vận động người dân sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Hà Minh Thảo đã trực tiếp giải đáp những câu hỏi về nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Về chính sách bảo hiểm, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Hà Minh Thảo giải đáp các quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, quyền lợi bảo hiểm y tế và thủ tục khám, chữa bệnh. Theo đó, người quản lý hợp tác xã thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên tại doanh nghiệp cũng thuộc đối tượng tham gia. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Cọp đề nghị các sở, ngành phân loại kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và thời hạn giải quyết, không để những vấn đề chính đáng của nông dân kéo dài.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, hiệu quả đối thoại không chỉ ở việc đặt câu hỏi, trả lời mà quan trọng là những vướng mắc được tháo gỡ, tạo chuyển biến cụ thể trong đời sống và sản xuất của người dân.

Tin và ảnh: AN LÂM