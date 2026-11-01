Nóng cùng MGI All Stars: Ngô Bảo Ngọc tung bộ ảnh 'chiến đét', quyết tâm ghi dấu ấn

Sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, người đẹp có khoảng ba tháng chuẩn bị cho lần xuất hiện tại đấu trường nhan sắc quốc tế, với nhiều kế hoạch tập luyện và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết.

Trong những hình ảnh mới nhất, Ngô Bảo Ngọc khoe sắc vóc trong thiết kế của Phạm Bá Phúc. Trang phục được đính kết lấp lánh với đường cắt xẻ, chi tiết xuyên thấu tôn lên hình thể nóng bỏng. Cô mong muốn truyền tải tinh thần của một chiến binh "All Stars" thực thụ: bản lĩnh, sắc bén và tràn đầy năng lượng chinh phục.

Ngọc đã trải qua quá trình rèn luyện cường độ cao suốt thời gian qua. Từ việc siết chặt hình thể, mài giũa kỹ năng trình diễn, ứng xử đến việc trau dồi vốn ngoại ngữ, cô đều thực hiện nghiêm túc cùng đội ngũ chuyên gia. Mỗi phần tập luyện đều hướng đến mục tiêu giúp cô có thể chủ động trước những thử thách tại cuộc thi.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, Ngọc bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình, tận dụng mọi cơ hội để thể hiện bản thân và giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với khán giả quốc tế. Với cô, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để tiếp tục thử thách giới hạn, tích lũy trải nghiệm và ghi dấu hành trình của chính mình.

Ngọc cho biết, cô đặt nhiều tâm huyết vào lần thử sức này: "Đến với MGI All Stars, Ngọc không chỉ mang theo sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng mà hơn hết là tinh thần chiến đấu bền bỉ và khát khao khẳng định dấu ấn Việt Nam trên bản đồ nhan sắc quốc tế.

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, người đẹp từng thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc và người mẫu. Quá trình hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật cùng cơ hội trải nghiệm trên nhiều sân khấu, chương trình khác nhau đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm trình diễn, khả năng làm chủ hình ảnh và sự tự tin trước công chúng. Đây cũng là những hành trang được người đẹp kỳ vọng sẽ phát huy trong lần chinh chiến quốc tế sắp tới.

Sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dặn, vẻ đẹp hiện đại, tư duy nhạy bén cùng sự chủ động, Ngọc hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ cộng đồng người hâm mộ. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm cao độ hứa hẹn sẽ là bệ phóng giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng, gây ấn tượng tại mùa giải MGI All Stars năm nay. Theo kế hoạch, cô sẽ nhập cuộc từ ngày 26/11. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12.