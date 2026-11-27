Người nông dân xã Nông Cống tập trung vào việc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong khi nhiều địa phương trong tỉnh đang bước vào thời điểm thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông, thì tại xã Nông Cống, người nông dân đang tập trung vào việc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại vùng chuyên canh rau màu thôn Vạn Hòa, bà Nguyễn Thị Chính cùng các hộ dân đang khẩn trương chăm sóc, dặm lại những diện tích cây trồng còn khả năng phục hồi. Với những diện tích bị thiệt hại hoàn toàn, người dân tập trung thu dọn tàn dư cây trồng, vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất, chuẩn bị gieo trồng lứa mới nhằm tận dụng khung thời vụ còn lại.

Bà Nguyễn Thị Chính cho biết: “Gia đình tôi có 2 sào rau màu, đợt lũ vừa qua gần như bị mất trắng. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung cải tạo đất để tiếp tục trồng các loại rau màu như rau cải, rau thơm... với hy vọng sớm có nguồn thu nhập trở lại”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ dân xã Nông Cống đang khẩn trương chăm sóc, dặm lại những diện tích cây trồng còn khả năng phục hồi.

Tại vùng màu Đồng Vườn, thôn Minh Khôi, gần 10 ha, nằm sát sông Yên nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng ngập úng. Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến toàn bộ diện tích cà chua bị mất trắng, cây hành bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện các hộ dân đang tập trung chăm sóc những diện tích còn khả năng phục hồi, đồng thời chủ động tìm kiếm các loại giống cây trồng ngắn ngày, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thời vụ để gieo trồng thay thế.

Ông Lê Văn Đặng, thôn Minh Khôi, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung chắm dặm, chăm sóc, sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cây trồng sinh trưởng, phát triển. Cùng với đó, bà con tìm kiếm những giống cây trồng ngắn ngày, phù hợp với đồng đất địa phương để tiếp tục gieo trồng, bù đắp phần diện tích bị thiệt hại”.

Những cánh đồng ở Nông Cống đang dần hồi sinh.

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/11 đã gây ngập úng, chia cắt tạm thời 12/19 thôn trên địa bàn. Mặc dù không gây thiệt hại về người và hạ tầng, song sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề, với hơn 200 ha rau màu và cây trồng vụ Đông bị ngập úng; trong đó, gần 40 ha bị thiệt hại trên 70%.

Ông Đỗ Anh Đức, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nông Cống cho biết: “Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn xuống địa bàn, hướng dẫn bà con các biện pháp xử lý môi trường đất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng sau ngập úng; tư vấn lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đồng đất và khung thời vụ. Đồng thời, liên hệ với các đơn vị để hỗ trợ, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp”.

Mưa lũ đi qua, những cánh đồng ở Nông Cống đang dần hồi sinh. Với quyết tâm vượt khó, cùng các giải pháp hỗ trợ kịp thời, xã Nông Cống đang nỗ lực khôi phục diện tích cây trồng vụ Đông, từng bước ổn định sản xuất nông nghiệp trong những tháng cuối năm.