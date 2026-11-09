Video: Nông Cống ngập sâu, người dân chật vật trong nước lũ.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, kết hợp với nước lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư ở Thanh Hóa bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận tại xã Nông Cống, nước sông Yên dâng cao gây ngập úng trên diện rộng với tổng lượng mưa từ ngày 8/11 đến 13 giờ ngày 9/11 đạt 315 mm; mực nước sông Yên lúc khoảng 15 giờ cùng ngày lên 4,43 m, vượt báo động III là 0,93 m.

Tại khu dân cư thôn Làng Trù (xã Nông Cống), mưa lũ khiến nhiều nhà dân bị ngập từ trưa 9/11. Mực nước dâng nhanh khiến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Một số tuyến đường trong khu dân cư bị ngập sâu, có nơi nước dâng ngang người, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn.

Tại những khu vực ngập sâu, thuyền trở thành phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân. Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn xã Nông Cống có hơn 1.000 hộ dân tại 12/19 thôn bị ngập nước.

Theo lãnh đạo địa phương, mưa lũ cũng khiến hàng chục héc-ta rau màu mới trồng trong vụ đông trên địa bàn xã bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân.

Hiện các lực lượng tại xã Nông Cống được huy động trực ứng phó, chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, áo phao và các phương tiện cần thiết phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân đến nơi an toàn.

Theo lãnh đạo xã Nông Cống, đến khoảng 17 giờ chiều 9/11, xã Nông Cống đã tổ chức di dời tại chỗ 12 hộ với 47 nhân khẩu đến vị trí an toàn. Hiện xã Nông Cống dâng tập trung lực lượng tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí người túc trực tại điểm ngập lụt hướng dẫn người dân, phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm. Tập trung triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.