Nông Cống khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 10/11/2026, nhiều thôn ở xã Nông Cống vẫn ngập nước.

Rút kinh nghiệm từ đợt bão số 4, ngay khi nhận được thông tin về mưa lớn, gia đình ông Nguyễn Huy Hùng, thôn Tân Thanh đã kê cao tài sản, di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn. Nhờ vậy, thiệt hại về tài sản được hạn chế, dù diện tích rau màu vụ Đông và nuôi trồng thủy sản vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

“Nước dâng cao nhanh nên dù đã chuẩn bị trước song gia đình vẫn thiệt hại nhiều rau màu vụ Đông và diện tích nuôi trồng thủy sản”, ông Hùng cho biết.

Một số khu vực tại xã Nông Cống ngập sâu, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản và sản xuất rau màu vụ Đông bị thiệt hại.

Tân Thanh là một trong những thôn thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập úng khi có mưa lớn kéo dài. Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hơn 300 hộ dân, với trên 1.000 nhân khẩu bị chia cắt tạm thời; hàng chục héc ta cây trồng vụ đông và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Ông Cao Văn Cương, Trưởng thôn Tân Thanh cho biết: “Ngay khi có thông báo của xã, thôn đã tuyên truyền cho bà con chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ người và tài sản. Hiện nước đã rút, chúng tôi đang tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường”.

Lãnh đạo xã Nông Cống kiểm tra tình trạng ngập nước tại khu dân cư.

Theo báo cáo của UBND xã Nông Cống, mưa lớn từ đêm 8 đến sáng 9/11 khiến mực nước sông Yên vượt báo động 3, gây ngập cục bộ tại 12/19 thôn.

Toàn xã có hơn 1.500 hộ bị nước tràn vào nhà; trên 200ha cây trồng vụ Đông và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập hoàn toàn. Đến 15 giờ ngày 10/11, vẫn còn 576 hộ tại 7 thôn bị ngập.

Cùng với việc theo dõi diễn biến mực nước, địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, khử khuẩn, khôi phục sản xuất ngay khi điều kiện cho phép.

Theo ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, địa phương động viên bà con chủ động vệ sinh nhà cửa, tiêu độc khử trùng quanh nhà. Về lâu dài, theo từng mức độ thiên tai, xã xây dựng phương án phòng chống phù hợp.

Một số tuyến đường trong xã vẫn còn ngập sâu, có nơi mực nước ngập vẫn còn khoảng 50-60cm.

Cuộc sống của hàng nghìn hộ dân vừa mới dần ổn định sau bão số 4, nay lại một lần nữa bị đảo lộn bởi mưa lũ. Những thiệt hại chồng chất không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh kế trước mắt mà còn đặt ra nhiều khó khăn trong hành trình khôi phục cuộc sống của người dân vùng lũ.

Mưa lũ đã gây ra những thiệt hại không nhỏ, nhưng cũng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải chủ động thích ứng với thiên tai tại những vùng thường xuyên ngập lụt.

Cùng với nỗ lực khắc phục trước mắt, việc hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, chủ động phương án ứng phó lâu dài sẽ là yếu tố quan trọng để Nông Cống sớm ổn định đời sống sau lũ.