'Nóng' chiến tranh lạnh, giá vàng có thể tăng

Liên tục các hành động trả đũa nhau khi Mỹ và Anh châm ngòi trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Những ngày cuối tuần này, sự việc còn bị đẩy lên 'nóng' hơn khi có 150 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi 28 quốc gia và Mỹ còn để ngỏ khả năng sẽ tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ. Chuyên gia cho rằng vàng sẽ được hưởng lợi từ những bất ổn này.

Vàng thế giới giảm trong tuần

Đầu tuần giá vàng thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi các thông tin Mỹ áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, và Mỹ cùng các nước châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Giá vàng bật tăng mạnh từ 1.347 USD phiên đầu tuần lên 1.255 USD vào giữa tuần.

Nhưng 2 phiên chuối tuần, giá vàng lại chịu sức ép từ những báo cáo kinh tế đầy khả quan của Mỹ cũng như các khu vực. Đồng USD bật tăng mạnh 2 phiên liền, khiến vàng lao mạnh xuống mốc 1.325 USD/oz vào cuối tuần.

Giá́ vàng trong nước và thế giới đều giảm mạnh trong tuần. Ảnh minh họa.

Hơn nữa cuối tuần này, thị trường quốc tế khu vực châu Âu và Mỹ lại nghỉ lễ Phục sinh từ thứ Sáu, giá vàng vì thế hạn chế mua vào. Tại châu Âu tiếp tục nghỉ lễ đến hết thứ 2, còn Mỹ chỉ nghỉ hết Chủ nhật.

Đóng cửa tuần trên thị trường quốc tế vàng thế giới mất 22 USD so với giá chốt phiên tuần trước.

Mặc dù vậy, nhưng phân tích của chuyên gia thế giới, vàng quý 1/2018 đã tăng 0,7% so với cuối năm 2017. Đây vẫn là một quý thắng lợi của vàng.

Vàng trong nước giảm sâu.

Thị trường vàng trong nước tuần qua đã đánh rơi trên 200.000 đồng/lượng vàng SJC. Cụ thể, đầu tuần vàng SJC trên thị trường tự do giao dịch tại thị trường TP Hồ Chí Minh mua – bán ở quanh mức 36,86-37,02 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, vàng SJC giao dịch tại thị trường Hà Nội, Đà Nẵng mua – bán ở quanh mức 36,86-37,04 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 36,9-36,96 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 36,91-36,99 triệu đồng/lượng.

Cùng đi tương tự xu hướng thế giới, giữa tuần do những căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất. Giá vàng đã bật tăng mạnh, cụ thể: Ngày 27/3, giá vàng lên mức cao nhất tuần giao dịch trên thị trường tự do quanh mức 36,93 – 37,11 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 37-37,09 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 36,98-37,06 triệu đồng/lượng.

Những cũng chỉ sau đó 1 ngày khi các báo cáo kinh tế của Mỹ được công bố và căng thằng Mỹ - Trung dịu lại vàng lại đảo chiều đi xuống. Riêng phiên ngày 29/3, giá vàng miếng mất 100.000 đồng/lượng. Còn vàng nhẫn mất giá trên 200.000 đồng/lượng.

Mở cửa phiên cuối tuần và cũng là cuối quý 1, thứ Bảy 31/3, giá vàng trong nước tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng.

Cụ thể, vàng SJC trên thị trường tự do giao dịch tại thị trường TP Hồ Chí Minh mua – bán ở quanh mức 36,65-36,83 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, vàng SJC giao dịch tại thị trường Hà Nội, Đà Nẵng mua – bán ở quanh mức 36,65-36,85 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 36,7-36,79 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 36,7-36,79 triệu đồng/lượng. Cả 2 đơn vị này đều giảm chiều mua 10.000 đồng và tăng chiều bán 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tính chung vàng miếng trên thị trường tự do cũng như các DN đã mất hơn 200.000 đồng/lượng so với đầu tuần.

Nhận định của các chuyên gia thế giới, giá vàng có thể còn tăng. Các phân tích cho rằng: Nga cáo buộc Mỹ châm ngòi cho việc 28 nước đồng loạt trục xuất nhà ngoại giao Nga. Thêm nữa cuối tuần Mỹ lại tuyên bố tẩy chay vòng chung kết Word cup tại Nga vào mùa hè này và để ngỏ có thể sẽ tịch thu tài sản của Nga tại Mỹ. Những hành động trên chỉ đẩy quan hệ Nga – Mỹ lún sâu vào cuộc chiến tranh lạnh. Do thị trường quốc tế vào ngày cuối tuần nghỉ lễ Phục sinh do đó chưa có phản ứng với những thông tin kể trên.

Dự báo của chuyên gia, giá vàng có thể bật mạnh khi Mỹ và Nga có thêm những hành động khiến cho căng thẳng leo thang. Hơn nữa, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng chưa ngã ngũ cùng là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Có thể vàng sẽ bật qua ngưỡng cản 1.341 USD/oz trong tuần tới.

Bích Hời