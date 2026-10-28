Nóng: Bắt thêm một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Tối 28/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai) tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Duy đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là phạm nhân thứ hai bị bắt giữ trong số 4 người trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Võ Hoàng Duy bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ).

Cường đang chấp hành án phạt 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 2 phạm nhân còn lại đang bị truy bắt là Hồ Văn Tình (SN 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Liên quan vụ việc, ngày 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.