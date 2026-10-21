Nóng: Bắt khẩn cấp nam sinh lớp 12 bạo lực với giáo viên chủ nhiệm ngay trong giờ học

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, vụ việc xảy ra sáng 19/10, trong giờ chữa bài kiểm tra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Một nam học sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy môn Toán.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám và phối hợp với gia đình học sinh, cơ quan công an để giải quyết. Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Thông tin sự việc được phát từ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng trường, trao đổi với giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học. Nhà trường cũng đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an; gia đình học sinh phối hợp và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã làm việc trực tiếp với nhà trường, thăm hỏi, động viên giáo viên và yêu cầu tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý.

Sở đồng thời yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh. Nhà trường cần phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, kịp thời hỗ trợ và xử lý các nguy cơ phát sinh.

Nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) hành hung cô giáo ngay trong lớp học. Ảnh chụp màn hình

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, Sở yêu cầu nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; đồng thời triển khai các biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp. Nhà trường cũng được yêu cầu quan tâm ổn định tâm lý cho những học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan công an, bảo đảm việc giải quyết vừa nghiêm minh, vừa có tính giáo dục và giữ an toàn trường học.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi hành hung cô giáo ngay trên bục giảng. Danh tính nam sinh hiện chưa được công bố.