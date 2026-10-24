Nóng: Bắt giữ được một trong 4 phạm nhân trốn trại giam A2 trên xe khách ở Khánh Hòa

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, trú tỉnh Phú Thọ), một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt giữ .

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, trong quá trình kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện Cường trên xe.

Trước đó, Cường đã lên xe khách từ đầu tuyến quốc lộ 27C. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Cường là phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào ngày 21/10.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng triển khai phương án truy tìm, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn khỏi nơi giam, theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ việc.

Bốn phạm nhân đang bị truy bắt gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Hai người còn lại là Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) chấp hành án 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

4 phạm nhân trốn trại A2- Bộ Công an, ở Khánh Hòa