Nôn ói, người đàn ông 57 tuổi bị sặc thức ăn, ngừng tuần hoàn

Ngừng tuần hoàn sau khi sặc thức ăn, dịch nôn

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn sau suy hô hấp do sặc thức ăn, dịch nôn vào đường thở.

Người bệnh là ông N.V.K (57 tuổi, quê Ninh Bình). Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, ngày 1/11, sau khi ngủ trưa dậy, ông K. đột ngột xuất hiện triệu chứng choáng váng, khó thở, nôn ói, sau đó cơ thể dần tím tái. Khi người thân gọi hỏi, người bệnh không còn đáp ứng nên lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, tình trạng người bệnh diễn biến nhanh chóng theo chiều hướng nghiêm trọng. Người bệnh mất ý thức, toàn thân tím tái, tiếp tục nôn và sặc thức ăn vào đường thở. Tình trạng này gây suy hô hấp, dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ Khoa Cấp cứu nhanh chóng triển khai hồi sức tim phổi. Sau khoảng 2 phút, người bệnh có mạch trở lại. Tiếp đó, các bác sĩ tiến hành đặt ống nội khí quản để hỗ trợ hô hấp, đồng thời theo dõi sát các chỉ số và diễn biến lâm sàng.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Sau 1 ngày điều trị, ông K. được rút ống nội khí quản. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc và đáp ứng tốt khi được gọi hỏi.

Sặc thức ăn, dịch nôn có thể đe dọa tính mạng

Trường hợp trên cho thấy mức độ nguy hiểm của tình trạng sặc thức ăn, dịch nôn vào đường thở. Đây là tai biến có thể xảy ra không chỉ trong lúc ăn uống mà còn khi người bệnh nôn ói, đặc biệt nếu ý thức suy giảm hoặc khả năng bảo vệ đường thở bị rối loạn.

Khi thức ăn, dịch nôn lọt vào đường hô hấp, người bệnh có thể bị tắc nghẽn đường thở, làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể. Nếu tình trạng tắc nghẽn không được giải quyết, người bệnh có nguy cơ thiếu oxy nghiêm trọng, suy hô hấp, mất ý thức và ngừng tuần hoàn.

Người cao tuổi và trẻ nhỏ là những nhóm cần được đặc biệt lưu ý. Ở người cao tuổi, nguy cơ sặc có thể tăng khi xuất hiện rối loạn nuốt, suy giảm phản xạ bảo vệ đường thở hoặc mắc các bệnh lý thần kinh. Với trẻ nhỏ, thức ăn không phù hợp với độ tuổi, các loại thực phẩm dễ gây hóc và việc thiếu giám sát trong khi ăn có thể dẫn đến tai nạn đường thở.

Để hạn chế nguy cơ, người dân cần duy trì tư thế ngồi thẳng khi ăn uống, ăn chậm, nhai kỹ, lựa chọn thức ăn phù hợp với khả năng nhai nuốt và tránh nằm ngay sau khi ăn. Người cao tuổi có biểu hiện nuốt khó, thường xuyên ho hoặc sặc khi ăn cần được đánh giá khả năng nuốt và hỗ trợ phù hợp.

Khi người bệnh nôn ói, cần chú ý tư thế, giúp dịch nôn thoát ra ngoài, hạn chế chảy ngược vào đường hô hấp. Không nên để người đang nôn nằm ngửa, đặc biệt khi người bệnh lơ mơ hoặc mất khả năng tự bảo vệ đường thở.

Đáng lưu ý, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở đột ngột, tím tái, ho sặc dữ dội, lơ mơ hoặc mất ý thức, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115. Trong trường hợp người bệnh bất tỉnh, không thở bình thường, cần tiến hành hồi sức tim phổi nếu có khả năng thực hiện, đồng thời chờ nhân viên y tế hỗ trợ.

Nhận biết sớm nguy cơ sặc, xử trí đúng cách và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ tính mạng người bệnh.

"Người bệnh bất tỉnh nhưng vẫn thở bình thường cần được đặt ở tư thế hồi phục phù hợp và theo dõi hô hấp trong khi chờ cấp cứu. Nếu không thở bình thường, cần hồi sức tim phổi ngay", các bác sĩ lưu ý.

5 nguyên tắc giúp hạn chế nguy cơ sặc thức ăn, dịch nôn

Ăn uống ở tư thế ngồi thẳng, không vừa ăn vừa nằm.

Ăn chậm, nhai kỹ, lựa chọn thức ăn phù hợp với khả năng nhai nuốt.

Theo dõi sát người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có rối loạn nuốt khi ăn.

Khi nôn ói, chú ý tư thế để hạn chế dịch nôn lọt vào đường thở; không để người bệnh lơ mơ nằm ngửa.

Khi người bệnh khó thở, tím tái, mất ý thức hoặc không thở bình thường, gọi cấp cứu 115 và tiến hành hồi sức tim phổi nếu có khả năng.