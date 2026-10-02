Nôn ói kéo dài, sút hơn 20kg, người đàn ông được chẩn đoán rối loạn lo âu

Bệnh nhân đến viện thăm khám sau thời gian dài xuất hiện tình trạng mệt mỏi, nôn ói, suy nhược cơ thể - Ảnh: K.H

Bệnh nhân H.T.H. (SN 1990, phường Đồng Hới) đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình trong tình trạng mệt mỏi, suy nhược, nôn ói kéo dài. Theo bệnh nhân, các triệu chứng xuất hiện từ tháng 4/2026, ban đầu là mệt mỏi, buồn nôn, run tay chân và thỉnh thoảng hồi hộp. Tình trạng sau đó diễn biến nặng hơn, bệnh nhân nôn ngay cả khi ăn uống với lượng nhỏ.

Trong thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, anh H. đã đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế, chủ yếu theo hướng bệnh lý tiêu hóa. Tuy nhiên, tình trạng nôn ói chỉ giảm trong thời gian ngắn rồi tái phát. "Bất cứ ăn, uống gì vào là nôn ngay nên tôi phải nằm viện thường xuyên để điều trị. Mấy tháng bị bệnh tôi giảm hơn 20kg, cơ thể rệu rã nên tính về quê nghỉ dưỡng rồi thăm khám lại", anh H. cho biết.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa nhưng triệu chứng nôn ói không cải thiện. Trước tình trạng trên, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên khoa để đánh giá và tìm phương án điều trị phù hợp.

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần Hoàng Thị Hạnh, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết, qua đánh giá các triệu chứng và tình trạng bệnh, nhận định yếu tố tâm lý có thể liên quan đến tình trạng của bệnh nhân. Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn lo âu và điều trị theo phác đồ phù hợp.

Có nhiều triệu chứng bệnh chẳng liên quan đến vấn đề tâm thần nhưng là nguyên nhân gây ra các bệnh nội khoa. Với rối loạn lo âu, không chỉ gây ra những biểu hiện về tâm lý như lo lắng, căng thẳng, bất an mà còn có thể đi kèm các triệu chứng như đau bụng vùng thượng vị, cảm giác nóng ruột, buồn nôn, nôn ói, hồi hộp, run tay chân và mệt mỏi… Những biểu hiện này đôi khi khiến người bệnh nghĩ mình mắc bệnh lý cơ thể và chỉ tập trung điều trị theo hướng đó", bác sĩ Hạnh chia sẻ.

Sau khi được điều chỉnh phác đồ điều trị, tình trạng nôn ói của bệnh nhân H. giảm rõ rệt. Đến ngày thứ 7, bệnh nhân hết nôn hoàn toàn, thể trạng cải thiện, tinh thần linh hoạt và ăn uống trở lại bình thường. Bệnh nhân hiện đã được xuất viện và hẹn tái khám để tiếp tục theo dõi. "Sau khi điều trị theo phác đồ mới, tôi khỏe lên rõ rệt, hết nôn và có thể ăn uống bình thường. Tôi sẽ tạm gác công việc, ở bên gia đình để nghỉ ngơi và tiếp tục điều trị", anh H. chia sẻ.

“Người bệnh khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị, nóng ruột, buồn nôn, nôn ói, hồi hộp kéo dài nhưng điều trị nội khoa không cải thiện cần được thăm khám, đánh giá thêm bởi bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Việc phát hiện nguyên nhân, phối hợp điều trị đúng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc trị dứt điểm bệnh cho bệnh nhân”, bác sĩ Hoàng Thị Hạnh khuyến cáo.