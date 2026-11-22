Ca khúc “Non nước Cao Bằng” được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sáng tác năm 2004, dựa trên lời thơ của nhà thơ Nông Đình Ngô. Ngay từ những câu hát mở đầu: “Cao Bằng cheo leo, chập trùng lên những con đèo/Qua đèo Giàng, qua đèo Gió/Qua Phja Boóc núi cao ngất tầng mây”, người nghe như được dẫn dắt vào hành trình khám phá miền non nước hùng vĩ.

Không sử dụng những hình ảnh ước lệ xa lạ, tác giả lựa chọn những địa danh cụ thể, gắn bó với đời sống và ký ức của người dân địa phương. Đèo Giàng, đèo Gió, Phja Boóc, sông Bằng, sông Hiến lần lượt hiện lên qua lời ca, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa khoáng đạt, vừa gần gũi. Những từ ngữ “cheo leo”, “cao ngất tầng mây” gợi hình ảnh núi non trùng điệp, những cung đường quanh co đặc trưng của miền núi phía Bắc. Nhịp điệu lời ca như bước chân người lữ khách, đưa người nghe đi qua từng miền cảnh sắc, cảm nhận vẻ đẹp riêng có của Cao Bằng.

Ca khúc “Non nước Cao Bằng” với giai điệu ngân vang tình yêu và niềm tự hào về quê hương. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('f02ecd8fa072b51ed744b05ae15f95b7')

Cùng với vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử cũng là điểm nhấn trong tác phẩm. Hình ảnh “Những cánh rừng một thời kháng chiến” và lời nhắc “Ta nhớ về Pác Bó, suối nguồn thương” gợi lên niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương. Pác Bó - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc năm 1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức nhiều thế hệ. Việc đưa Pác Bó vào lời ca thể hiện sự kết nối tinh tế giữa vẻ đẹp thiên nhiên và ký ức lịch sử, để mỗi địa danh hiện lên cùng những câu chuyện về cội nguồn, lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Nếu phần đầu ca khúc mở ra không gian núi rừng hùng vĩ thì những câu hát tiếp theo lại đưa người nghe đến gần hơn với đời sống văn hóa và tâm hồn con người Cao Bằng. “Nhớ quả mời của cây, nhớ rượu mời của lá/Nhớ vòng tay rộng mở cùng non nước ngàn năm” - những hình ảnh giản dị nhưng giàu sức gợi đã khắc họa nét đẹp trong phong tục, tập quán và cách ứng xử của đồng bào các dân tộc.

Đó là sự chân thành qua những sản vật núi rừng, là hương vị rượu men lá, rượu ngô trong những cuộc gặp gỡ, là tấm lòng hiếu khách dành cho người phương xa. Chỉ bằng vài hình ảnh gần gũi, tác giả đã gợi lên một Cao Bằng ấm áp bởi tình người. Câu hát “Lên Cao Bằng ngọt ngào câu hát/Đón người về thăm non nước Cao Bằng” tựa như lời mời thân tình, gửi đến những ai chưa từng đặt chân đến vùng đất này và cả những người đã một lần ghé thăm nhưng vẫn lưu luyến ngày trở lại.

Non nước Cao Bằng hiện lên với vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng, sông suối, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác nghệ thuật.

Từ một kỷ niệm riêng, tác phẩm dần trở thành giai điệu chung của tình yêu quê hương. Ca khúc được nhiều nghệ sĩ thể hiện, góp phần đưa hình ảnh Cao Bằng đến gần hơn với công chúng.

Trong đời sống hôm nay, khi du lịch ngày càng phát triển, nhu cầu quảng bá hình ảnh địa phương bằng những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cũng trở nên cần thiết. Ca khúc “Non nước Cao Bằng” không chỉ giới thiệu cảnh đẹp mà còn truyền tải được chiều sâu văn hóa, lịch sử và tình cảm của con người. Qua âm nhạc, những địa danh quen thuộc được khoác lên sắc thái mới, những giá trị truyền thống được lan tỏa bằng một cách thức nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Để rồi, lời ca như một lời hẹn chân thành, mời gọi bạn bè gần xa đến khám phá, cảm nhận và thêm gắn bó với non nước Cao Bằng.