Mũi kim nhỏ nối tiếp mũi kim, sợi cước đan vào từng lớp lá, qua đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, chiếc nón ngựa dần thành hình. Ở đó, dường như thời gian đã lắng lại trong từng đường chỉ, để câu chuyện về một làng nghề truyền thống được tiếp nối qua bàn tay của người thợ già.

Hơn 300 năm lưu dấu nghề xưa

Những đường kim, mũi chỉ trên chiếc nón ngựa mà ông Lan miệt mài chằm từng ngày, từng tháng cũng như sợi dây nối người thợ hôm nay với lịch sử hơn 300 năm của làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia tại xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo lời kể của ông, nghề chằm nón ngựa đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn với một thời kỳ chiếc nón được các quan lại sử dụng khi cưỡi ngựa di chuyển hay hành quân đường dài. Từ đặc điểm sử dụng ấy mà cái tên nón ngựa ra đời.

Nghệ nhân Đỗ Văn Lan, thôn Phú Gia, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai miệt mài giữ nghề truyền thống.

Để phù hợp với những chuyến đi đường dài trong điều kiện thời tiết thay đổi, sản phẩm được tạo ra với kết cấu chắc chắn, dẻo dai, có độ bền cao. Qua bàn tay khéo léo của những người thợ, từng lớp lá, đường chằm được kết nối chặt chẽ, tạo nên dáng nón vừa thanh thoát vừa vững chãi. Trải qua hơn ba thế kỷ, nghề xưa vẫn được người dân Phú Gia nâng niu, trao truyền, trở thành dấu ấn văn hóa đặc sắc của vùng đất này.

Để hoàn thành một chiếc nón ngựa, người thợ phải thực hiện 10 công đoạn thủ công, công phu, đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và độ chính xác cao. Nguyên liệu chính là lá kè, rễ dứa rừng và cây giang. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và độ chính xác cao. Một chiếc nón thông thường mất khoảng 3 ngày để hoàn thiện, trong khi những sản phẩm cầu kỳ, nhiều họa tiết có thể cần đến một tháng.

Để hoàn thành một chiếc nón ngựa, người thợ phải thực hiện 10 công đoạn thủ công, công phu, đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và độ chính xác cao.

Đặc biệt, sức hấp dẫn của nón ngựa Phú Gia còn nằm ở những đường thêu chỉ ngũ sắc rực rỡ. Trên nền nón, người nghệ nhân khéo léo điểm tô các hình tượng long, lân, quy, phụng; mai, lan, trúc, cúc, cùng những bài thơ, câu đối và họa tiết hoa lá truyền thống. Mỗi chiếc nón vì thế vừa là vật dụng bền chắc, vừa mang dáng dấp của một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh sự tài hoa và tâm huyết của người thợ.

Gìn giữ tinh hoa, trao truyền nghề tổ

Từ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, nón ngựa Phú Gia hôm nay vẫn giữ vững được chỗ đứng trên thị trường. Theo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân An, toàn xã hiện có khoảng 300 hộ tham gia sản xuất nón ngựa, trong đó khoảng 260 hộ làm nghề chuyên nghiệp, số còn lại tranh thủ sản xuất theo thời vụ.

Các thôn lân cận như Xuân Quang, Chánh Lạc, Kiều Đông... cũng tham gia làm nghề. Người dân tại đây đảm nhận một số công đoạn cho các hộ ở Phú Gia để hoàn thiện.

Người dân thôn Phú Gia trưng bày sản phẩm nón ngựa Phú Gia tại Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tại cơ sở của nghệ nhân Đỗ Văn Lan hiện có 12 người thợ làm việc thường xuyên, bên cạnh đó còn nhiều lao động khác tham gia các công đoạn sản xuất. Phần lớn thợ chính đều là những người lành nghề, ở độ tuổi từ 50 đến 70. Tùy vào độ tinh xảo và công phu trong chế tác, mỗi chiếc nón có giá từ 300.000 đồng đến 10 triệu đồng. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều địa phương trong nước, đồng thời có những đơn đặt hàng từ nước ngoài.

Với người dân thôn Phú Gia, nghề chằm nón vừa đem lại nguồn thu nhập, vừa là công việc gắn bó với nếp nhà, nếp làng qua nhiều thế hệ. Mới đây, làng nghề truyền thống nón ngựa Phú Gia đã được UBND tỉnh Gia Lai công nhận đạt tiêu chí làng nghề truyền thống theo quy định. Theo đó, làng nghề được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để người dân có thêm nguồn lực duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Dẫu vậy, trước những đổi thay của đời sống, việc tìm người nối nghiệp vẫn là nỗi trăn trở của những nghệ nhân lâu năm. Với hơn 66 năm gắn bó với nghề, ông Lan hiểu rằng để làm nên một chiếc nón đẹp, người thợ cần nhiều thời gian rèn luyện, sự kiên nhẫn và niềm say mê. Những kinh nghiệm ấy không thể truyền lại trong ngày một, ngày hai mà phải được tích lũy qua từng công đoạn, từng sản phẩm.

Những chiếc nón ngựa Phú Gia với hoa văn tinh xảo, kết tinh sự tài hoa và tâm huyết của người thợ làng nghề.

“Mong muốn lớn nhất của tôi là truyền dạy thành công nghề chằm nón ngựa cho con cháu, để những bí quyết của cha ông có thể được lưu truyền và không bị mai một”, ông Lan chia sẻ.

Cùng chung mong muốn ấy, đồng chí Bùi Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân An cho biết, địa phương luôn chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề nón ngựa Phú Gia. Thời gian tới, chính quyền xã sẽ quan tâm phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, nghề xưa tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ, trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, gắn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.