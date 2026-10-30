Nokia 2360 Flip ra mắt với thiết kế hai màn hình, tích hợp nút SOS và hỗ trợ Family Assist

HMD vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại cơ bản Nokia 2360 Flip. Thiết bị sở hữu thiết kế nắp gập cổ điển với cơ chế hiển thị hai màn hình, được tối ưu hóa cho đối tượng người dùng lớn tuổi và học sinh nhờ các tính năng an toàn chuyên biệt cùng khả năng quản lý từ xa.

Điện thoại Nokia 2360 Flip ra mắt với thiết kế nắp gập

Hệ thống quản lý từ xa Family Assist và nút bấm SOS khẩn cấp

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Nokia 2360 Flip là giải pháp Family Assist. Tính năng này cho phép người thân thiết lập và quản lý thiết bị từ xa qua ứng dụng có sẵn trên nền tảng Google Play và App Store. Điểm đặc biệt là ứng dụng truyền lệnh qua giao thức tin nhắn SMS thông thường, giúp loại bỏ hoàn toàn yêu cầu thiết bị phải duy trì kết nối mạng dữ liệu di động liên tục.

Thông qua ứng dụng quản trị, người thân có thể chủ động cập nhật danh bạ, lên lịch nhắc nhở, điều chỉnh mức âm lượng hoặc cấu hình danh sách liên hệ ưu tiên. Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp sẵn phím bấm SOS khẩn cấp. Khi người dùng nhấn giữ phím trong 3 giây, hệ thống sẽ tự kích hoạt cuộc gọi đến số điện thoại chỉ định và đồng thời gửi cảnh báo khẩn cấp dạng SMS tới tối đa 5 số điện thoại đã lưu trước.

Tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh trên Nokia 2360 Flip

Đối với người dùng nhỏ tuổi, phụ huynh có thể kích hoạt Chế độ lớp học. Khi chế độ này hoạt động, thiết bị chỉ hiển thị đồng hồ và duy trì liên lạc khẩn cấp, đồng thời hạn chế các tính năng giải trí hoặc giới hạn quyền thực hiện cuộc gọi ngoài danh sách cho phép.

Cấu trúc phần cứng và bảng thông số kỹ thuật

Về khả năng hiển thị, Nokia 2360 Flip được trang bị màn hình chính bên trong kích thước 2.8 inch chuẩn QVGA với giao diện biểu tượng lớn trực quan, kết hợp màn hình phụ 1.77 inch chuẩn QQVGA ở mặt ngoài để kiểm tra nhanh thông báo và thời gian. Thiết bị hỗ trợ hệ thống loa ngoài công suất lớn, tương thích chuẩn trợ thính HAC2011, tích hợp cổng sạc USB-C hiện đại và giắc cắm âm thanh 3.5mm.

Màn hình và thiết kế của Nokia 2360 Flip

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin tháo rời dung lượng 1,450mAh, mang đến thời gian đàm thoại liên tục đạt 27.5 giờ hoặc thời gian chờ lên đến 15 ngày. Thiết bị vận hành trên nền tảng phần mềm S30+ và hỗ trợ tính năng 2 SIM.

Hạn chế về hạ tầng mạng 2G và khả năng tiếp cận thị trường

Khác biệt lớn nhất của Nokia 2360 Flip so với các phiên bản tiền nhiệm như HMD 2660 Flip nằm ở hạ tầng kết nối viễn thông. Thiết bị này chỉ tương thích với băng tần 2G GSM (900/1800MHz). Trong bối cảnh nhiều quốc gia và các nhà mạng viễn thông toàn cầu đang tiến hành lộ trình tắt sóng 2G để chuyển đổi tần số, khả năng sử dụng của mẫu máy này sẽ bị giới hạn tùy theo hạ tầng thực tế của từng khu vực.

HMD hiện chưa công bố mức giá bán chính thức cũng như lộ trình phân phối chi tiết cho từng thị trường. Thiết bị cung cấp 3 phiên bản màu sắc gồm Đen Charcoal, Đỏ Burgundy và Xanh Teal.