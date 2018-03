Nokia 1 chạy Android Oreo lên kệ, giá 1,9 triệu đồng

Nokia 1 hệ điều hành Android Oreo đã bắt đầu khởi bán với giá rẻ chưa tới 2 triệu VNĐ nhưng có các ứng dụng tiện ích thiết yếu của Google.

Vào tháng trước, tại Hội nghị Di động thế giới (MWC) ở Barcelona, HMD Global đã công bố dòng điện thoại thông minh (smartphone) Android Go đầu tiên là Nokia 1. Mới vừa đây, Nokia 1 Android Go đã chính thức xâm nhập thị trường Ấn Độ, sau Lava Z50.

Nokia 1 lần này có màn hình IPS cỡ 4.5-inch có độ phân giải 640 x 480 pixels. Bên trong vỏ điện thoại là bộ vi xử lý lõi tứ do MediaTek sản xuất cho tốc độ 1.1 GHz. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết rõ chi tiết nhiều hơn bề bộ chipset được sử dụng trên Nokia 1.

Nokia 1 Android Oreo.

Dế mới cũng mang bộ RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB. Mặc dù vậy, Nokia 1 có thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài microSD giúp tăng cường dung lượng bộ nhớ. Ngoài ra, Nokia 1 còn có camera với cảm biến 5 megapixel ở phía sau và camera có cảm biến 2-megapixel ở phía trước, chủ yếu để phục vụ cuộc gọi video.

Là một phần trong chương trình Android Go, Nokia 1 chạy hệ điều hành Android Oreo (Go Edition) và có rất nhiều ứng dụng cụ thể của Android Go. Trong đó Google đã tích hợp cho phiên bản Go những ứng dụng của mình như Gmail (Thư điện tử), Maps (Bản đồ), Chrome (Trình duyệt web), Assistant (Hỗ trợ) và Play Store (Kho trò chơi).

Google thậm chí đã tuyên bố trợ giá cho Android Go để nhằm đem các sản phẩm Android mới nhất này tới phân khúc smartphone giá thấp. Hãng khổng lồ Google bắt đầu chương trình này để đưa các điện thoại Android Go tới các thị trường đang nổi.

Tại Ấn Độ, Nokia 1 có hai tùy chọn màu là màu đỏ và màu xanh đen. Giá bán của điện thoại chỉ xấp xỉ 85 USD (1,92 triệu VNĐ). Thời điểm khởi bán bắt đầu từ ngày 28.3.2018.

Minh Trí