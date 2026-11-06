Nối vòng tay nhân ái vì người nghèo

Cộng đồng sẻ chia

Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, gia đình anh Hà Văn Khoát ở thôn Kim Hùng, xã Tân Sơn đã có mái ấm kiên cố nhờ sự chung tay của cộng đồng. Vợ mất vì ung thư, bản thân anh mắc bệnh, hai con sức khỏe yếu, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã kết nối nguồn lực hỗ trợ 110 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết nối Hội Bác sĩ tình nguyện hỗ trợ 50 triệu đồng. Gia đình còn được tặng đồ dùng sinh hoạt trị giá gần 10 triệu đồng và con trai anh được nhận đỡ đầu. Hay như gia đình chị Bùi Thị Thắng ở thôn Đồng Xuân 1, xã Xuân Viên thuộc diện hộ nghèo, đơn thân nuôi 2 con đang tuổi ăn học, hiện chưa có nhà ở. Tháng 10 vừa qua, được sự quan tâm của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, Quỹ tín dụng nhân dân xã và Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Phú Thọ, ngôi nhà được khởi công xây mới với diện tích 100m2, kết cấu nhà cấp 4, tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Dự kiến ngôi nhà hoàn thành và bàn giao trong tháng 12 năm nay sẽ giúp gia đình chị Thắng có cuộc sống ổn định.

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Văn Hoàng ở thôn Mu, xã Đà Bắc.

Những căn nhà được xây dựng từ sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ giúp người nghèo an cư, mà còn là điểm tựa để họ vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau sáp nhập tỉnh, MTTQ các cấp đã chủ động kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, triển khai nhiều chương trình an sinh với phương châm hướng về cơ sở, ưu tiên những địa bàn và đối tượng còn nhiều khó khăn. Từ ngày 1/7/2025 đến 9/10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận gần 43,8 tỷ đồng ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân. Cùng với hơn 75,5 tỷ đồng nguồn quỹ chuyển tiếp từ trước hợp nhất và các nguồn xã hội hóa do MTTQ trực tiếp kết nối, nguồn lực chăm lo người nghèo được triển khai, tập trung vào nhu cầu thiết yếu của người dân. Nổi bật là chương trình hỗ trợ nhà ở. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 955 căn nhà với tổng kinh phí 50,8 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 571 căn nhà Đại đoàn kết với 30 tỷ đồng; các xã, phường vận động xây mới, sửa chữa 384 căn, trị giá hơn 20,8 tỷ đồng. Riêng năm 2026, tỉnh bố trí 30 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở, với mức 60 triệu đồng/căn xây mới và 30 triệu đồng/căn sửa chữa.

Cùng với đó, các chương trình hỗ trợ sinh kế được triển khai theo hướng tạo điều kiện để người nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh có 461 hộ được hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất với tổng giá trị hơn 13,1 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7,2 tỷ đồng được kết nối cho vay vốn ưu đãi, gần 5,9 tỷ đồng hỗ trợ không hoàn lại. Công tác chăm lo cho thế hệ trẻ cũng được quan tâm. Từ nguồn vận động, năm 2025, gần 6.700 học sinh nghèo được hỗ trợ đến trường với tổng giá trị gần 3,9 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập, tạo điều kiện để các em đến trường, nuôi dưỡng ước mơ. Dịp Tết Bính Ngọ 2026 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, MTTQ các cấp đã phối hợp trao hơn 160.200 suất quà đến người nghèo, người yếu thế, với tổng trị giá gần 92 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ hơn 17.800 suất, trị giá hơn 17,7 tỷ đồng.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Để các nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức vận động, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Nhiều địa phương chủ động rà soát hoàn cảnh hộ dân, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, kết hợp nguồn lực cấp trên với sự đóng góp tại chỗ, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các chương trình giảm nghèo.

Tại xã Pà Cò, địa bàn vùng cao có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trong đợt 1/2026, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ 156 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 8,6 tỷ đồng. Đây là địa phương có số nhà được hỗ trợ nhiều nhất toàn tỉnh trong đợt này. Xã Bằng Luân cũng vận động xây mới 35 nhà, sửa chữa 25 nhà với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng, cao nhất trong số các xã, phường tự vận động. Xã Yên Lạc huy động được gần 2,1 tỷ đồng xây mới 17 nhà, sửa chữa 9 nhà, đồng thời hỗ trợ 93 học sinh nghèo...

Cùng với các chương trình hỗ trợ, năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững” tại 148 xã, phường. Trọng tâm của mô hình là xây dựng “Bản đồ an sinh”, lập hồ sơ an sinh điện tử cho từng hộ; kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp đỡ đầu các trường hợp khó khăn. Việc hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở rà soát, bình xét công khai tại khu dân cư. Cùng với đó, cơ chế “3 công khai - 3 giám sát” được triển khai nhằm bảo đảm nguồn lực được quản lý, phân bổ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Tính đến ngày 15/10, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của trên 700 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, tạo khí thế cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Điểm mới trong công tác vận động năm nay là lấy nhu cầu thực tế của người dân làm căn cứ dẫn dắt nguồn lực. Mỗi khoản hỗ trợ đều bắt đầu từ việc rà soát, bình xét công khai tại khu dân cư và cập nhật dữ liệu số. Trên cơ sở đó, nhà tài trợ được giới thiệu những địa chỉ cần giúp đỡ cụ thể để đồng hành, theo dõi kết quả đến cùng. Nguồn lực được điều phối tập trung, ưu tiên hỗ trợ căn cơ và các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2% và đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các chính sách của Nhà nước, sự chung tay của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi người dân có ý nghĩa quan trọng. Khi các nguồn lực được kết nối đúng địa chỉ, sử dụng đúng mục đích; mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi sinh kế được trao gửi sẽ trở thành động lực để người nghèo tự tin vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.