'Nối vòng tay lớn' khơi dậy niềm tự hào và khát vọng Việt Nam

Đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn”. Ảnh: BTC

Tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

“Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô cấp quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, đồng thời gắn với Festival Trà quốc tế năm 2026. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Được dàn dựng thành 3 chương, “Nối vòng tay lớn” đưa khán giả đi qua hành trình từ cội nguồn dân tộc, truyền thống đoàn kết đến khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Chương trình thu hút đông đảo người dân tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: BTC

Toàn cảnh sân vận động tỉnh Thái Nguyên nhìn từ trên cao. Ảnh: BTC

Chương đầu tiên mang chủ đề “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, tái hiện những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, nơi tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân trở thành nguồn sức mạnh đưa đất nước vượt qua những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 2 “Chung một đất nước - Chung một niềm tin” khắc họa hành trình hồi sinh, kiến thiết quê hương sau ngày thống nhất. Từ những vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh, tinh thần đoàn kết tiếp tục được phát huy, trở thành động lực để nhân dân chung sức lao động, xây dựng cuộc sống mới. Khi non sông liền một dải, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào tương lai tiếp tục kết nối các vùng miền, các thế hệ.

Ở chương cuối “Chung một khát vọng - Chung một tương lai”, chương trình hướng đến thế hệ trẻ với trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển đất nước. Những giá trị được hun đúc qua lịch sử được chuyển tải như hành trang tinh thần, tiếp thêm động lực để thế hệ hôm nay tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn” đưa khán giả đi qua hành trình từ cội nguồn dân tộc, truyền thống đoàn kết đến khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Ảnh: BTC

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại và nghệ thuật trình diễn, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại. Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp phần tạo nên những tiết mục giàu cảm xúc, mang đến không gian nghệ thuật quy mô lớn.

Công nghệ 3D Mapping, hệ thống laser và các hiệu ứng ánh sáng được ứng dụng trong dàn dựng, tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn, góp phần tái hiện các câu chuyện lịch sử bằng phương thức thể hiện mới.

Qua đó, ký ức về những chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước được kết nối với nhịp sống đương đại, giúp khán giả, đặc biệt là người trẻ tiếp cận lịch sử và các giá trị văn hóa dân tộc một cách trực quan, sinh động hơn.

Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp phần tạo nên những tiết mục giàu cảm xúc, mang đến không gian nghệ thuật quy mô lớn. Ảnh: BTC

Khán giả cuồng nhiệt hưởng ứng chương trình. Ảnh: BTC

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn, “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” còn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của sự đồng lòng, gắn kết giữa các thế hệ và trách nhiệm chung đối với tương lai đất nước.

Thông qua nghệ thuật, những giá trị lịch sử, văn hóa được khơi dậy, lan tỏa và chuyển hóa thành nguồn cảm hứng sáng tạo trong đời sống hôm nay.

Đây cũng là hướng tiếp cận góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam: vừa bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, vừa thúc đẩy sáng tạo các sản phẩm văn hóa có giá trị, sức lan tỏa, qua đó tăng cường mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật với du lịch và phát triển kinh tế địa phương.