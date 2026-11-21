Chào mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng 21/11, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức khai mạc Lễ hội Dấu sắc Việt 2026. Diễn ra từ 21-24/11, Dấu sắc Việt được khởi xướng với khát vọng kiến tạo điểm hẹn văn hóa thường niên, có chiều sâu và giá trị bền vững.

Lấy cảm hứng từ những biểu tượng tôn vinh các giá trị nhân loại đã được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thập kỷ trên thế giới, lễ hội hướng đến trở thành một không gian vinh danh uy tín mỗi dịp 24/11 - nơi tinh hoa của văn hóa và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam được trân trọng, tiếp nối và tỏa sáng qua từng năm.

Dấu sắc Việt còn là nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc - nơi vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em cùng được tôn vinh trong một Việt Nam hòa bình, hạnh phúc.

Tại đây, những sắc màu văn hóa, di sản nghệ thuật và giá trị truyền thống không chỉ được tái hiện mà còn được tiếp nối bằng sức sáng tạo của các thế hệ hôm nay, để bản sắc Việt luôn sống động trong dòng chảy đương đại.

Với chủ đề Giữ nếp - Viết tiếp sắc Việt từ nếp xưa, tâm điểm của lễ hội năm nay là chương trình vinh danh những nghệ nhân đã trở thành biểu tượng cho sự khéo léo, tài hoa và sáng tạo của con người Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Qua hoạt động này, chương trình muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: trong một thế giới không ngừng chuyển động với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo nhưng sự tài hoa, tư duy sáng tạo, cảm xúc và dấu ấn riêng của con người vẫn là những giá trị không thể thay thế.

Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM - cho biết lễ hội Dấu sắc Việt là không gian do chính những người trẻ đang công tác tại Nhà Văn hóa chung tay nêu ý tưởng, thiết kế và thực hiện với đúng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Lễ hội diễn ra trong không gian kết nối với 7 hệ sinh thái, góp phần chuyển tải những câu chuyện khác nhau và mong muốn tất cả cùng chung tay góp sức để viết tiếp sắc Việt bằng nếp xưa.

“Nếu như ngày xưa ông cha ta từ đôi bàn tay khéo léo đã làm nên rất nhiều văn hoá và di sản để chúng ta kế thừa, thì ngày hôm nay từ những văn hóa, di sản đó, các bạn trẻ tạo nên những câu chuyện từ đôi tay của mình với những sản phẩm, những thành tựu mà chúng tôi tin rằng các bạn giúp sức cho Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, ông Phúc bày tỏ.

Trong 4 ngày diễn ra, Dấu sắc Việt mở ra 7 không gian trải nghiệm đa chiều, gồm hòa tấu dương cầm và bộ sưu tập áo dài Sắc Việt của nhà thiết kế - nghệ nhân Trung Đinh cùng dàn hoa hậu, siêu mẫu trong nước và quốc tế.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu, Bùi Xuân Hạnh, cùng các người mẫu trình diễn bộ sưu tập áo dài tại buổi khai mạc lễ hội.

Cùng với đó là các workshop chế tác thủ công trực tiếp cùng nghệ nhân, trình diễn di sản âm nhạc dân tộc, chợ phiên nghệ thuật quy tụ hơn 40 gian hàng sáng tạo...