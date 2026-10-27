Nơi tuyến đường “kể chuyện” lòng dân

Những tuyến đường được làm mới, mở rộng hôm nay không chỉ tô điểm cho diện mạo của vùng quê Bảo Thắng thêm khang trang, sạch đẹp mà còn đang “kể” câu chuyện về sự đoàn kết, đồng thuận của lòng dân trong xây dựng quê hương.

Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường đang ngổn ngang đất, sỏi, ông Đào Minh Thuộc - Bí thư Chi bộ thôn Đo Ngoài không giấu được niềm vui. Chỉ tay về phía tuyến đường đang thi công, ông Thuộc phấn khởi thông tin: "Chẳng mấy mà tuyến đường sẽ xong! Sau bao năm chờ mong, tết năm nay người dân có đường đẹp để đi lại".

Gắn bó với công việc ở thôn suốt 23 năm, từng đảm nhiệm vị trí Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, ông Thuộc hiểu hơn ai hết những nhọc nhằn mà người dân nơi đây phải trải qua vì giao thông cách trở. Tuyến đường cấp phối dài hơn 1 km xuống cấp nhiều năm, không chỉ phục vụ việc đi lại của 270 hộ dân thôn Đo Ngoài mà còn kết nối người dân các thôn Lượt, Tân Thắng, Khe Dùng trước đây với chợ, trường học và trạm y tế.

Trong ký ức của ông Thuộc, những ngày mưa trở thành nỗi ám ảnh của bà con. Có thời điểm mưa to, nước xối trôi mặt đường chỉ để lại trơ trọi đất, đá, trơn trượt nguy hiểm. Việc đi lại vốn đã khó khăn, chuyện vận chuyển nông, lâm sản đi tiêu thụ càng thêm vất vả. Thậm chí, từ điểm dân cư xa nhất của thôn Lượt để đến được điểm trường phải đi khoảng 14 - 15 km, trong đó có con dốc gập ghềnh, trơn trượt ở thôn Đo Ngoài, nên hầu hết phụ huynh đều ngồi chờ để đón con, nhiều đứa trẻ đứng trước nguy cơ nghỉ học.

Những ký ức đan xen trong câu chuyện mà ông Thuộc kể là câu chuyện thường ngày đầy gian khó của biết bao hộ dân nơi đây. Bởi vậy, khi chủ trương làm đường thôn được xã Bảo Thắng triển khai, người dân không chỉ đón nhận bằng sự phấn khởi mà còn gửi gắm trong đó nhiều kỳ vọng.

Tuyến đường liên thôn Đo Ngoài - Lượt được làm mới dài 1,1 km, rộng 7,5 m, đổ bê tông kiên cố. Để con đường sớm thành hình, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận và đóng góp của người dân giữ vai trò quan trọng. Thông qua tuyên truyền, vận động, 17 hộ dân ở thôn Đo Ngoài đã hiến hơn 3.000 m² đất, dỡ bỏ nhiều tài sản trên đất để mở đường. Đằng sau con số ấy là những quyết định không dễ dàng, bởi đất đai vẫn luôn là tài sản quý giá đối với mỗi gia đình nông thôn.

Ông Nông Dương Minh là hộ hiến đất nhiều nhất ở thôn Đo Ngoài với trên 700 m². Trên diện tích đất ấy là hơn 700 gốc quế đã được gia đình ông chăm trồng suốt 3 năm qua. Bao công sức vun trồng, nay đồi quế nhường chỗ cho tuyến đường mới, thế nhưng nhìn công trình đường thôn từng ngày thêm rộng dài, ông Minh rất vui vì sự đóng góp của gia đình đã được đặt đúng chỗ.

Đất đai là tài sản quý giá với nông dân chúng tôi, sao không tiếc cho được, nhưng ai cũng tiếc thì đâu thể có đường. Khi được xã, thôn tuyên truyền, gia đình tôi hiểu ý nghĩa của công trình nên sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung. Ông Nông Dương Minh, thôn Đo Ngoài, xã Bảo Thắng

Nối dài những tuyến đường mang đầy niềm vui và kỳ vọng, chúng tôi đến thôn Lượt, nơi sinh sống của hơn 400 hộ dân, với trên 1.400 nhân khẩu, gồm nhiều dân tộc cùng chung sống. Tiếng máy xúc, tiếng công nhân thi công rộn vang trong ngày nắng, báo hiệu tuyến đường mới đang dần hiện hữu trên vùng quê.

Từ cửa nhà nhìn ra tuyến đường chạy qua trước mắt, ông Đặng Văn Bình, thôn Lượt nhẩm tính, trong lần mở đường trước, gia đình ông hiến 500 m² đất. Đến đợt nâng cấp, mở rộng lần này, gia đình ông tiếp tục hiến gần 500 m² đất, gồm một phần đất bờ ao nuôi cá và vạt đồi trồng hơn 300 gốc quế.

Được tuyên truyền, vận động, chúng tôi rất phấn khởi với chủ trương làm đường của địa phương. Tôi hy vọng có đường to, đẹp sẽ giúp bà con đi lại bớt khó khăn, giao thương phát triển, đời sống ngày càng tốt hơn. Ông Đặng Văn Bình, thôn Lượt, xã Bảo Thắng

Ở thôn Lượt, sự đồng thuận không đến từ những lời vận động chung chung mà được vun đắp qua từng cuộc họp thôn, từng lần cán bộ đến tận nhà trao đổi, lắng nghe tâm tư của người dân. Khi người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích của công trình và được tham gia bàn bạc, trách nhiệm của mỗi người với việc chung của thôn, xã cũng được nâng lên.

Hiệu quả của cách làm ấy được thể hiện qua những con số cụ thể. Riêng tuyến đường trục thôn dài 2,7 km đã nhận được sự đồng thuận của hơn 40 hộ dân, hiến trên 8.000 m² đất. Người dân trong thôn dự kiến đóng góp 430.000 đồng/nhân khẩu để cùng thực hiện công trình. Bên cạnh đó, 3 tuyến đường khác được thôn triển khai trong năm 2026 cũng nhận được sự chung tay của bà con, với gần 6.500 m² đất được hiến.

Khi lòng dân đồng thuận, việc khó sẽ thành dễ. Những tuyến đường được nâng cấp, mở rộng ở thôn thể hiện sự gắn bó giữa “Ý Đảng - lòng dân”. Bà Đặng Thị Vinh - Bí thư Chi bộ thôn Lượt

Năm 2026, xã Bảo Thắng triển khai làm trên 18 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 1,9 km đường được mở rộng, phần còn lại là các tuyến mở mới, với tổng vốn đầu tư trên 36 tỷ đồng. Để chủ trương được triển khai thuận lợi, địa phương chú trọng công tác dân vận, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Từ sự đồng thuận đó, 120 hộ dân đã hiến trên 38.000 m² đất phục vụ làm đường. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển chung của địa phương. Công tác dân vận không chỉ góp phần khơi dậy sức dân mà còn góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong kiến thiết, xây dựng quê hương, đúng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.