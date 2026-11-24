Gắn với danh thắng này là truyền thuyết Từ Thức gặp tiên. Chuyện kể rằng, Từ Thức vốn là một vị quan thời Trần. Trong một lần đi hội, chàng gặp một cô gái làm gãy cành hoa mẫu đơn và đã cởi áo gấm để chuộc lỗi cho nàng. Sau này, khi từ quan ngao du sơn thủy, Từ Thức tình cờ bước vào một hang động và gặp lại Giáng Hương – người con gái năm xưa. Hai người nên duyên, cùng sống ở chốn tiên cảnh. Nhưng khi Từ Thức nhớ quê nhà, xin trở về thăm quê, chàng mới hay dưới trần gian đã trải qua hàng trăm năm. Khi quay lại tìm người xưa, cõi tiên đã khép cửa.

Động Từ Thức nằm trong lòng núi thuộc dãy Tam Điệp hùng vĩ ở xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hoá. Di tích này được mệnh danh là một trong những hang động đẹp ở vùng đồng bằng ven biển Thanh Hoá.

Câu chuyện được Nguyễn Dữ ghi lại trong tác phẩm Truyền kỳ mạn lục vào thế kỷ XVI, trở thành một trong những truyền thuyết nổi tiếng của văn học trung đại Việt Nam. Từ đó, hang động Bích Đào được người đời gọi bằng tên Từ Thức, lưu giữ câu chuyện tình vượt qua ranh giới giữa hai thế giới.

Bước qua cửa động, du khách như bước vào một không gian khác biệt. Những vòm hang rộng, các ngách đá nối tiếp nhau cùng hệ thống thạch nhũ được kiến tạo qua hàng triệu năm tạo nên cảnh sắc kỳ thú. Dưới ánh sáng, những khối đá với hình thù độc đáo gợi liên tưởng đến đào tiên, bàn cờ hay những hình ảnh gắn với câu chuyện Từ Thức và Giáng Hương. Chính vẻ đẹp tự nhiên cùng màu sắc huyền thoại đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho danh thắng.

Động Từ Thức dài hơn 200m, rộng cả nghìn m2, bên trong có vô số thạch nhũ hình thù lạ mắt

Không chỉ có giá trị về cảnh quan, nơi đây còn lưu giữ dấu ấn của những tao nhân mặc khách từng ghé thăm. Tại cửa động vẫn còn những bài thơ chữ Hán đề vịnh cảnh đẹp, trong đó có dấu tích gắn với nhà bác học Lê Quý Đôn. Những dòng chữ khắc trên vách đá là minh chứng cho sức hấp dẫn của danh thắng trong đời sống văn hóa từ nhiều thế kỷ trước.

Xưa kia, từng có nhiều bậc tao nhân mặc khách như Lê Thánh Tông, Lê Quý Đôn đến thưởng ngoạn và để lại nhiều bài thơ khắc trên vách động Từ Thức.

Động Bích Đào, hay còn gọi là động Từ Thức, được công nhận là Di tích danh thắng cấp quốc gia năm 1992. Trải qua thời gian, nơi đây vẫn giữ được giá trị riêng nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp địa chất, giá trị văn học và những câu chuyện dân gian. Cùng với các địa danh như cửa Thần Phù, chùa Tiên, vườn Đào Tiên, khu vực này tạo nên một không gian cảnh quan mang đậm màu sắc huyền thoại.

Động gắn với truyền thuyết Từ Thức gặp tiên ly kỳ.

Ngày nay, giữa những đổi thay của đời sống, danh thắng vẫn là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên, muốn khám phá và tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương. Những câu chuyện xưa tiếp tục được kể lại, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về vùng đất Ba Đình, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua thời gian.

Từ truyền thuyết tình yêu được lưu truyền trong dân gian đến những vòm hang, nhũ đá vẫn còn hiện hữu, nơi đây là sự giao hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và trí tưởng tượng của con người. Thời gian có thể làm đổi thay cảnh quan, nhưng những câu chuyện đẹp vẫn tiếp tục được kể, để miền cổ tích giữa lòng núi đá luôn có sức sống trong ký ức hôm nay.