Nơi tri thức không chỉ nằm trên trang giáo án

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. (Ảnh chụp màn hình)

Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường tập trung vào những vấn đề thực tiễn gắn với sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển du lịch, bình đẳng giới, chuyển đổi số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đổi mới đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn

Tiến sĩ Hứa Tân Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi hợp nhất, Lào Cai là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Đề án xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhà trường xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua nhiều hình thức rèn luyện gắn với thực tiễn. Hiện nay, trường có 73 cán bộ, viên chức; 100% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 12 tiến sĩ và 16 người đang là nghiên cứu sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn từng bước đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả.

Theo Tiến sĩ Hứa Tân Hưng, đạt chuẩn mức 2 không phải là đích đến mà là kết quả của quá trình đổi mới liên tục. Mỗi giảng viên cần chủ động tự học, mỗi khoa chuyên môn phải không ngừng đổi mới, mỗi giờ lên lớp cần có sự cải tiến và mỗi công trình khoa học phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Đào, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cho biết, nhà trường thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển từ cách truyền đạt kiến thức một chiều sang lấy người học làm trung tâm, tăng cường liên hệ lý luận với thực tiễn.

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của nhà trường đã góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tế địa phương. Đề tài về phát triển du lịch cộng đồng Sa Pa cung cấp cơ sở khoa học cho định hướng phát triển du lịch bền vững. Các nghiên cứu về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở những địa bàn trọng yếu.

Đáng chú ý, đề tài “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các huyện nghèo tỉnh Lào Cai” được tiếp nối bằng hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm trong bối cảnh phát triển mới của tỉnh Lào Cai” do nhà trường tổ chức. Từ hội thảo, nhiều giải pháp đào tạo nghề gắn với sinh kế, phù hợp với lợi thế từng vùng được đề xuất, hướng đến người lao động khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Học viên Hoàng Mai Hương, lớp Trung cấp Lý luận chính trị B11-25, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cho biết, việc giảng viên đưa lý luận vào thực tiễn, tăng cường tương tác trong quá trình giảng dạy giúp các tiết học trở nên sôi nổi, tạo hứng thú và giúp học viên hiểu bài sâu sắc hơn.

Nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển địa phương

Giai đoạn 2021-2025, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai triển khai 50 đề tài, đề án khoa học cấp trường và 10 đề tài, đề án cấp tỉnh; tổ chức 58 hội thảo, tọa đàm cấp trường, cấp tỉnh và cấp bộ; xuất bản 22 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu.

Đáng chú ý, 25 sản phẩm khoa học được chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh; 185 bài viết, công trình khoa học được công bố, trong đó có 113 bài đăng trên các tạp chí có mã số ISSN. Những kết quả này cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường ngày càng gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong đời sống, nhất là tại khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới của Lào Cai.

Anh Sờ Có Suy, công tác tại Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Y Tý, tỉnh Lào Cai chia sẻ, những kiến thức tiếp thu tại trường đã được vận dụng hiệu quả vào công việc ở địa phương. Trong đó, kiến thức về công tác tuyên vận do các giảng viên truyền đạt góp phần hỗ trợ triển khai các chương trình, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng, thể hiện qua tác phong làm việc, thái độ giảng dạy, học tập, tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên.

Giai đoạn 2021-2025, tập thể nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của tỉnh. Nhiều cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong nhiều năm liền, trường không có cán bộ, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Đây là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch, trong đó kỷ cương gắn liền với tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Tháng 8 vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai được công nhận đạt chuẩn mức 2 và là trường chính trị đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức 2. Kết quả thẩm định cho thấy, nhà trường đạt 60/60 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt chuẩn. Cả 6 nhóm tiêu chí đều đạt yêu cầu, gồm thể chế, tổ chức bộ máy và đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, văn hóa trường Đảng, kỷ luật, kỷ cương và cơ sở vật chất, tài chính.

Việc trở thành trường chính trị đầu tiên của cả nước đạt chuẩn mức 2 là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phấn đấu và đổi mới của Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. Kết quả này được tạo nên từ đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng tự học, đổi mới; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng gắn lý luận với thực tiễn và nghiên cứu khoa học hướng đến giải quyết những vấn đề của địa phương.

Trên nền tảng đã xây dựng, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Lào Cai trong giai đoạn mới.